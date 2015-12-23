تیم تکواندوی شهرداری ورامین صدرنشین لیگ برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه تیم تکواندوی شهرداری ورامین با کسب پیروزی مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به پنجمین برد خود در لیگ برتر امسال رسید.

تیم تکواندوی شهرداری ورامین که سال گذشته نیز قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کرد، با برتری مقابل دانشگاه آزاد، گام لندی را برای تکرار قهرمانی برداشت.

شاگردان پیام خانلرخانی در تیم شهرداری ورامین تاکنون پنج دیدار را در لیگ برتر تکواندو انجام دادند و به پنج پیروزی با ارزش رسیدند و بدین ترتیب تا پایان هفته ششم لیگ برتر، با کسب ۱۵ امتیاز در صدر جدول ایستادند.

تیم پاس قوامین با ۱۳ و دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۰ امتیاز در تعقیب مدافع عنوان قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر تکواندو هستند.