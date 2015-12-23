  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۳۹۴، ۱:۵۹

با کسب پنج پیروزی پیاپی؛

تیم تکواندوی شهرداری ورامین صدرنشین لیگ برتر شد

تیم تکواندوی شهرداری ورامین صدرنشین لیگ برتر شد

ورامین-تیم تکواندوی شهرداری ورامین با کسب پنج پیروزی پیاپی به صدر جدول رده بندی لیگ برتر تکواندو صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه تیم تکواندوی شهرداری ورامین با کسب پیروزی مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به پنجمین برد خود در لیگ برتر امسال رسید.

تیم تکواندوی شهرداری ورامین که سال گذشته نیز قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کرد، با برتری مقابل دانشگاه آزاد، گام لندی را برای تکرار قهرمانی برداشت.

شاگردان پیام خانلرخانی در تیم شهرداری ورامین تاکنون پنج دیدار را در لیگ برتر تکواندو انجام دادند و به پنج پیروزی با ارزش رسیدند و بدین ترتیب تا پایان هفته ششم لیگ برتر، با کسب ۱۵ امتیاز در صدر جدول ایستادند.

تیم پاس قوامین با ۱۳ و دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۰ امتیاز در تعقیب مدافع عنوان قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر تکواندو هستند.

کد مطلب 3008319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها