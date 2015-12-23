نباید سرمایه علمی سیستان اسیر سیاست زدگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه زابل اظهار داشت: سیاست علمی باید به گونه ای باشد تا روز به روز سرمایه های این دیار شکوفا شوند.

وی افزود: وقتی یک علم ارزشمند است که در عین پاکی ظرفی که این علم در آن جای می‌گیرد پاک باشد و هنگامی این دو در کنار هم قرار گرفت، آن فرد سرباز اسلام می‌شود و در عرصه علم و دانش جهاد می‌کند.

حجت الاسلام کیخا افزود: امروز شاهد آن هستیم که این نکته مهم تربیتی که قرآن می فرماید: "تزکیه نفس بر فراگیری علم ارجعیت دارد" در دانشگاه ها نهادینه شده و باید روز به روز نسیبت به تقویت آن قدم برداریم.

امام جمعه زابل با تشریح شرایط سیاسی منطقه افزود: ما نیاز ضروری و تاریخی به رشد و گسترش فرهنگ گفتگو داریم چرا که در این زمینه ضعیف هستیم.

وی تاکید کرد: ما نیاز ضروری به نقد علمی و اجتماعی، ایجاد فضای سالم، ارتقا فرهنگ و رضایت اندیشه ورزی و جلوگیری از آسیب پذیری نخبگان دانشگاهی داریم.

حجت الاسلام کیخا با بیان اینکه باید فعالیت‌هایی که در دانشگاه و حوزه صورت می‌گیرد و هر دو در جهت ارتقای علم و فرهنگ کشور باشند، افزود: از آنجا که ما کشوری واحد با اهداف واحد داریم، این دو نهاد علمی هم باید در خدمت این اهداف واحد باشند.

وی افزود: بنابراین مطالبه و پیدا کردن راهکارهایی که این دو نهاد با وجود تنوعی که در روش‌ها و حوزه‌های فعالیت دارند، بتوانند به سمت این هدف حرکت کنند، مستلزم کار و پاسخگویی به سوالات و ابهامات است.

امام جمعه زابل با تاکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه مساله‌ای نیست که در یک پروژه و یا یک برنامه تمام شود، گفت: این مساله فرآیندی است که باید به صورت مستمر ادامه داشته و در معرض سئوالات گوناگون قرار بگیرد.

وی با اشاره به تودیع و معارفه رئیس دانشگاه زابل گفت: از سرپرست جدید دانشگاه زابل انتظار داریم در راستای توسعه منطقه بیش از پیش فعالیت کنند و شرایط بروز استعداد ها نو و تقویت داشته های موجود فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم برگزار شد، موسی بهلولی به عنوان سرپرست دانشگاه زابل معرفی و از تلاش‌های محمود اوکاتی رئیس سابق دانشگاه زابل قدردانی شد.