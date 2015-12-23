همکاری اطلاعاتی روسیه و طالبان برای مقابله با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت روسیه در مبارزه با تروریست های داعش به این نتیجه رسیده است که می توان برای نابودی داعش از شبه نظامیان استفاده کرد.

به گفته یک دیپلمات ارشد روسی این کشور در حال حاضر برای نابودی داعش به مبادله اطلاعاتی با طالبان مشغول است و به عبارتی منافع مشترکی با این گروه پیدا کرده است.

زمیر کابولوف رئیس دپارتمان وزارت خارجه روسیه در امور افغانستان می گوید کرملین برای نابودی سریع داعش از اطلاعات گروههایی مثل طالبان نیز استفاده می کند.

وی افزود: روسیه برای پیشبرد اهدافش در سوریه برای نابودی داعش از اطلاعات طالبان استفاده می کند.

گروه طالبان افغانستان و پاکستان در بیانیه های جداگانه ای خلیفه بودن البغدادی سرکرده داعش را رد و اعلام کرده اند داعش را به رسمیت نمی شناسند.

کابولوف یکی از مذاکره کنندگان روسی در افغانستان بود که در زمان ربودن هواپیمای روسیه توسط طالبان در دهه ۹۰ میلادی به سرکردگی ملاعمر با این گروهک دیدار و گفتگو کرد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهارات کابولوف را تایید و اعلام کرده است دولت روسیه اطلاعاتی از طالبان درباره تروریست های داعش دریافت می کند.

این در حالی است که روسیه طالبان را مثل داعش یک گروهک تروریستی می داند ولی مقامات این کشور ظاهراً اولویت نابودی داعش را در سیاست خود قرار داده اند.