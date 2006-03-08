حزب موتلفه براي پيروزي اصولگرايان در انتخابات شوراها برنامه ريزي جدي دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد نبي حبيبي دبير كل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به برگزاري انتخابات دوره سوم شوراها در سال آينده، گفت : هدف دراين انتخابات بايد اين باشد كه اصولگرايان در شوراها غلبه كامل داشته باشند. ما در موتلفه اسلامي برنامه ريزي جدي داريم كه چه كساني عضو دوره سوم شوراها باشند .



وي كه درجمع دبيران استان ‌ها و شهرستان‌ هاي موتلفه اسلامي سخن مي گفت افزود: البته در درجه اول با مجموعه اصولگرايان واردمي‌شويم و عقل حكم مي‌كند كه‌ انرژي ‌هايمان را در يك جا متمركز كنيم، ولي ما در موتلفه از هم ‌اكنون مشغول هستيم.

دبير كل حزب موتلفه اسلامي همچنين از برنامه‌ريزي براي افزايش اعضاي حزب از طريق معاونت امور طرفداران وتشكل‌هاي موتلفه اسلامي خبر داد.

حبيبي همچنين ضمن تشريح ديدار اعضاي شوراي مركزي اين حزب با رييس‌ جمهور، بر ضرورت حمايت از دولت تاكيد كرد.



وي گفت : يك سري دسته بندي ها عليه دولت شكل گرفته كه به نام انتقاد قصد هجمه به دولت را دارند و اگر مراقب نباشيم انتقاد ها ايجاد اختلاف و مشكل مي كند .



در بخش ديگري از اين نشست، حبيب ‌الله عسگر اولادي، دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبري و عضو شواري مركزي حزب موتلفه اسلامي در سخناني اظهار داشت: موتلفه اسلامي در شرايطي بود كه دشمنان نمي ‌توانستند و دوستان نمي ‌خواستند پيش ‌بيني كنند كه اين تشكل پس از انتخابات رياست جمهوري چه شرايطي خواهد داشت، اما اظهارنظر رييس جمهوري محترم درباره موتلفه براي پاسخ به همه اينها كافي است.

وي در ادامه تصريح كرد: ما امروز در معرض يك امتحان هستيم و آن اينكه براي استوار كردن جبهه پيروان خط امام و رهبري به استخوان‌ بندي اصلي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب تلاش كنيم.

عسگراولادي در پايان با تاكيد بر اينكه بايد نيروهاي مخلص را دعوت به يگانگي و يكپارچگي كنيم، گفت : تشكل‌هاي اصولگرا در عين حفظ استقلال بايد با هم هماهنگ و متحد باشند و هماهنگي ما هم بايد با آهنگ رهبري باشد.