رنج بیماری را باید از دوش مردم سیستان و بلوچستان برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی شامگاه چهارشنبه در نشست با معتمدان و مسئولان شهرستان چابهار اظهار داشت: در شهرهای جنوب سیستان و بلوچستان میزان رضایتمندی مردم از عملکرد وزارت بهداشت و درمان از ضریب خوبی برخوردار است که برای رضایت ۱۰۰ درصدی باید نهایت تلاش خود را بکار برد.

وی افزود: در راستای طرح تحول سلامت برنامه ریزی های به گونه ای بوده که روز به روز از چالش ها و مشکلات بهداشتی و درمانی این دیار کاسته شود، بدانید تحمل درد و رنج مردم سیستان و بلوچستان از بیماری به خصوص بیماری های تحمیلی مرزی برایمان سخت است.

وزیر بهداشت بیان کرد: در راستای طرح تحول نظام سلامت نگاه ویژه ای به این استان شده، جدای از اختصاص بودجه های سلامت مناسب در زمینه حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص نیز سهمیه ای خاص و ویژه برای استان در نظر گرفته شده است.

دکتر هاشمی گفت: آمار گویای بی عدالتی تاریخی در حوزه درمان سیستان و بلوچستان است که باید برای رفع این عقب ماندگی تلاش جدی داشت که نهایت تلاش خود را طی دو سال گذشته انجام دادیم و توفیق های چشمگیری نیز حاصل شده است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: عقب ماندگی های تاریخی، توسعه شاخص های سلامت را تحت تأثیر قرار داده که دولت مصمم است این فاصله را کم کند.

وی افزود: سیستان و بلوچستان برای نظام یک راهبرد اساسی است، ای کاش دولت در زمینه منابع با محدودیت روبرو نبود تا می توانستیم برنامه های نظام سلامت را با سرعت و جدیت بیشتر در این دیار دنبال کنیم.

سیستان و بلوچستان نیازمند ایجاد بیمارستان جامع زنان است

وی با اشاره به بالا بودن نرم مرگ و میر مادران باردار در سیستان و بلوچستان اشاره کرد: با تلاش ها و برنامه ریزی ها صورت گرفته اکنون میزان زایمان طبیعی و تحت کنترل در این استان افزایش یافته اما ناکافی است.

مقام عالی وزارت بهداشت افزود: یکی از مهم ترین سیاست ها اعمال شده میزان ترغیب زنان به زایمان های طبیعی است که در این زمینه مطابق آمار، شاهد رشد در این خطه از ایران اسلامی هستیم.

دکتر هاشمی تاکید کرد: بدانید در صورت تامین نیروی متخصص، در آینده ای نزدیک شرایط برای راه اندازی بیمارستان جامع زنان را در سیستان و بلوچستان که یکی از ضروریات هست را فراهم می کنیم.

به میزان نیاز استان خانه بهداشت ایجاد می شود

وی در بخش دیگری اشاره کرد که حفظ سلامت مردم سیستان و بلوچستان از اولویت ها وزارت بهداشت است و باید در این راه همگان همدل و همراه باشند.

وزیر بهداشت افزود: پس از نیازسنجی با توجه به تهدید فرا مرزی سلامت مردم؛ پایگاه بهداشتی و مرکز جامع خدمات سلامت را تعهد می‌کنیم.

وی اضافه کرد: تهدیدهای فرا مرزی، هزینه های زیادی را به سیستان و بلوچستان تحمیل کرده است که در تلاشیم تا روز به روز میزان پشش شبکه بهداشت و درمان را افزایش دهیم.

دکتر هاشمی با تشریح چالش های سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در کنار معضلات مختلف نظیر حاشیه نشینی و اعتیاد مشکل خشکسالی نیز بر چالش های استان و بروز آسیب ها افزوده است که باید با نگاهی جامع محور پیامدهای منفی آن را کاهش دهیم.

وحدت ماندگار در سیستان و بلوچستان به دیگر نقاط کشور تعمیم پیدا کند

وزیر بهداشت در بخش پایانی سخنانش با اشاره فرا رسیدن هفته وحدت و همدلی ایجاد شده در فضای سیستان و بلوچستان بیان کرد: اکنون در حوزه اجتماعی این رفاقت ها و همدلی ها میان مذاهب و قومیت ها وصف ناشدنی است و باید این اتفاق ستودنی در تمامی حوزه ها تعمیم پیدا کند.

وی افزود: وحدت رمز ماندگاری سیستان و بلوچستان در آشوب منطقه است که باید به بهترین شکل از این راهبرد برای توسعه استان در دیگر بخش ها الگو برداری شود.

وزیر بهداشت بیان کرد: طی چند سال اخیر دشمن بارها و بارها با اجیر کردن افراد مختلف در صدد ضربه زدن به همبستگی مردم این استان بود که با اتحاد و همدلی یکی پس از دیگری شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت عصر روز چهارشنبه در پنجمین سفر خود به سیستان و بلوچستان، سفر سه روزه خود را از چابهار آغاز کرد.