اعطای اعتبار صادراتی ۲.۲ میلیارد دلاری روسیه به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایگور شوالوف» معاون «دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه از تصمیم کشورش برای اعطای ۲.۲ میلیارد دلار اعتبار صادراتی به ایران در سال ۲۰۱۶ خبر داد.

به گفته وی این اعتبار، بخشی از وام ۵ میلیارد دلاری روسیه به ایران خواهد بود. بر این اساس از مجموع این میزان وام، ۲.۲ میلیارد دلار در سال آینده میلادی ارائه می شود.

روز سه شنبه نیز «دنیس مانتوروف» وزیر صنایع و بازرگانی روسیه که در تهران به سر می برد از احتمال اعطای اعتبار دولتی به ارزش پنج میلیارد دلار به ایران در پایان چهار ماهه اول سال ۲۰۱۶ خبر داد.

وی در این باره به خبرنگاران گفت: اگر کلیه تشریفات در چهار ماهه نخست سال ۲۰۱۶ طی شود، احتمالا این وام دولتی در سال آینده به ایران واگذار خواهد شد.