  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ دی ۱۳۹۴، ۵:۲۹

اصلاح قانون اساسی فرانسه برای جنگ علیه تروریسم

اصلاح قانون اساسی فرانسه برای جنگ علیه تروریسم

دولت فرانسه پیش نویس لایحه ضد تروریسم را برای تصویب به عنوان بخشی از قانون اساسی این کشور ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت فرانسه طرح پیش نویس لایحه قانون ضدتروریسم و اصلاح قانون اساسی در این زمینه را ارائه کرده است.

دولت فرانسه بعد از حادثه تروریستی پاریس یک سری اقدامات ویژه امنیتی در کشورش اجرا کرده است که تصویب قانون ضدتروریسم در قانون اساسی از آخرین آنهاست.

 طبق این قانون پلیس فرانسه می تواند بدون داشتن مجوزهای قانونی از مراجع قضایی اقدام به بازرسی اماکن مسکونی کند.

در حملات تروریستی پاریس ۱۳۰ نفر کشته شدند. به دنبال این حملات پلیس فرانسه جستجوهای خانه به خانه برای یافتن عاملین این حادثه آغاز کرد. بعد از این حادثه فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه خواستار تصویب قوانین سخت تری برای مبارزه با تروریسم در کشور شده بود.

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه بعد از جلسه روز چهارشنبه کابینه دولت فرانسه درباره قانون جدید گفت به نظر می رسد برای جلوگیری از تروریسم وجود چنین قوانینی لازم و ضروری است.

برای تصویب لایحه پیشنهادی دولت در قانون اساسی کشور فرانسه باید سه پنجم نمایندگان پارلمان فرانسه به آن رای مثبت دهند. قرار است سوم فوریه این قانون برای رای گیری در پارلمان مطرح شود.

کد مطلب 3008349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها