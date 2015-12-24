قطعنامه شورای امنیت در حمایت از قرارداد صلح لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه پیش نویس قطعنامه حمایت از توافقنامه بین احزاب سیاسی لیبی برای تشکیل دولت متحد در این کشور را تصویب کرد.

۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا از قراداد صلح بین گروههای مخالف در لیبی حمایت کردند. ماتیو رایکرافت نماینده انگلیس در سازمان ملل امضای این قرارداد در شورای امنیت را نشانه تعهد اعضای این شورا نسبت به تشکیل دولت متحد در لیبی ارزیابی کرد.

وی گفت امضای این قراداد شروعی تازه برای مردم لیبی محسوب می شود. بر این اساس هفدهم دسامبر نمایندگانی از طرف احزاب مخالف در لیبی با نظارت سازمان ملل قراردادی برای تشکیل دولت متحد در این کشور امضا کردند.

طرفهای سیاسی در لیبی همچنین مشارکت همه احزاب در دولت را خواستار شدند. قرار شده است تا برگزاری انتخابات قانونی در لیبی شورای ریاست جمهوری از احزاب سیاسی این کشور تشکیل شود.

مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل در لیبی در تلاش است برای تشکیل دولت متحد در طرابلس امنیت لازم برقرار شود. وی چند روز پیش برقراری امنیت در پایتخت را یکی از ملزومات اصلی تشکیل دولت متحد در کشور عنوان کرده بود.