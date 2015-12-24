علی اصغر زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور از امروز پنج شنبه وارد هفته سوم خود می‌شود و یکی از دیدارهای این هفته در قم بین نمایندگان قم و خراسان رضوی برگزار می‌شود.

وی افزود: صبای قم و استعداد بر‌تر مشهد از ساعت ۱۴ امروز پنج شنبه سوم دی ماه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برابر هم صف آرایی خواهند کرد و صبا در این بازی امیدوار به کسب سومین پیروزی متوالی است.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم گفت: صبا هفته گذشته در دومین دیدار خود که حکم نخستین دیدار خارج از خانه را نیز داشت با یک گل دیرهنگام موفق شد یک بر صفر در مشهد تیم مدرسه عالی حرفه‌ای بابک این شهر را شکست دهد.

زرگر بیان داشت: صبا در هفته اول این مسابقه توانست در قم با نتیجه ۲ بر صفر بهار نارنج بابل را شکست دهد و در صورت پیروزی در مسابقه امروز جایگاه خود در صدر جدول رده بندی را تثبیت می‌کند.

وی عنوان کرد: تیم‌های مدرسه عالی حرفه‌ای بابک مشهد، بهار نارنج بابل، پدیده ساری، استعداد بر‌تر مشهد، پارس خلیج خودروی تهران و دانش فریدونکنار حریفان امسال تیم جوانان صبای قم در لیگ جوانان کشور هستند.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم تصریح کرد: صبا مسابقات خود را به صورت رفت و برگشت با حریفان خود برگزار می‌کند و در صورت کسب عنوان اول یا دوم مرحله گروهی جواز حضور در دور دوم را به دست خواهد آورد ضمن اینکه هدایت این تیم را محسن صفری بر عهده دارد.