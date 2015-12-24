امید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال امروز پنج‌شنبه برگزار می‌شود که یکی از این مسابقات در قم و بین تیم‌های یاسین پیشروی قم و شهروند ساری انجام خواهد شد.

وی افزود: این مسابقه از ساعت ۱۶ امروز سوم دی‌ماه در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم انجام خواهد شد و یاسین پیشرو به دنبال پیروزی بر حریف مازندرانی و افزایش شانس خود برای صعود به رده پنجم جدول است.

سرپرست تیم فوتسال یاسین پیشروی قم گفت: این مسابقه به همراه سایر دیدارهای هفته بیست و سوم قرار بود روز یکشنبه هفته جاری در قم برگزار شود که بر اساس نظر کمیته فوتسال با توجه به سفر تیم ملی فوتسال به چین، مقرر شد تمامی مسابقات لیگ بر‌تر از جمله دیدار یاسین پیشرو و شهروند ساری به تعویق بیفتد.

رحمتی بیان داشت: یاسین پیشرو در بازی رفت در ساری با بداقبالی مغلوب تیم شهروند ساری شد و امیدواریم امروز بتوانیم با حمایت هواداران ۳ امتیاز مسابقه امروز را کسب کرده و شرایط بهتری در جدول به دست آوریم.

وی عنوان کرد: برای تصاحب جایگاه حفاری خوزستان در رده پنجم جدول باید قدر امتیازات خانگی را بدانیم و بازیکنان یاسین پیشرو نیز در هفته اخیر زیر نظر کادر فنی تمرینات خوبی پشت سر گذاشته‌اند.

سرپرست تیم فوتسال یاسین پیشروی قم تصریح کرد: امیدوار هستیم هواداران و تماشاگران فوتسال قم روز پنج‌شنبه از یاسین پیشرو برابر شهروند ساری حمایت خوبی داشته باشند و پشتیبانی هواداران سبب دلگرمی بازیکنان و کادر فنی تیم می‌شود.