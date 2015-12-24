محمدکاظم حججی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان استان قم در بخش کراس کانتری در حال طی کردن مراحل خود است و این مسابقات در مرحله سوم فردا وارد مرحله حذفی می‌شود.

وی افزود: این مسابقات از ساعت ۱۴ روز جمعه چهارم دی ماه در بلوار شیخ عباس قمی در ضلع جنوب شرقی میدان بسیج قم برگزار می‌شود و دوچرخه سواران حاضر در این مرحله در مسیر مشخص شده رکاب خواهند زد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم گفت: لیگ دوچرخه سواری کوهستان قم در ۳ مرحله و هر مرحله شامل ۲ دور مسابقه کراس کانتری و دور حذفی برنامه ریزی شده است و این مسابقه، آخرین مرحله مسابقاتی لیگ در سال ۹۴ خواهد بود.

حججی بیان داشت: در دوره پیشین این مرحله در پیست کوه دو برادران قم، محمدرضا حائری به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و محمد آرام و مجتبی رئیس الذاکرین حائز عناوین دوم و سوم شدند و محمدحسین روحانی چهارم شد.

وی عنوان کرد: برگزاری مسابقات همگانی دوچرخه سواری در قم نیز در دستور کار هیئت دوچرخه سواری استان قم قرار دارد چنان که قرار بود پیش از این همایش دوچرخه سواری محمد رسول الله در بوستان غدیر قم برگزار شود که به دلیل سرمای هوا و بارش نزولات الهی به تعویق افتاد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم تصریح کرد: احیای لیگ دوچرخه سواری استان قم در سال ۹۴، یکی از اتفاقات مهم ورزش استان قم بوده است و تلاش شده رشته دوچرخه سواری از رکود خارج شود و بدون تردید برگزاری لیگ داخلی زمینه ساز شکوفایی استعداد‌ها در این رشته است.