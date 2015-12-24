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۳ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۸

شهردار میناب:

طرح شهرداریاران جوان برای دومین سال در مدارس اجرا می‌شود

طرح شهرداریاران جوان برای دومین سال در مدارس اجرا می‌شود

میناب - شهردار میناب با بیان اینکه برای تبدیل شدن شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی از اجرای طرح شهردار یاران جوان برای دومین سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد داشی جان چهارشنبه شب در جلسه هماهنگی طرح شهرداریاران اظهارداشت: فرهنگ سازی و آموزش باید از سنین کودکی آغاز شود که در این طرح علاوه بر آموزش مفاهیم شهروندی و آشنایی دانش آموزان با مسائل فرهنگی و حقوق شهروندی، مسائل ایمنی در موقعیت های اضطراری اجرا می شود.

داشی جان گفت: اجرای طرح شهردار در مدارس اهداف خاصی را به دنبال دارد که مهمترین آن وقعی تر کردن نقش شهردار یاران در مدارس و محلات است.

وی بیان اینکه در این سنین با تقویت روحیه مشارکت گروهی از طریق دانش آموزان به مردم آموزش آموخت، گفت: تامین آگاهی های مورد نیاز در زندگی شهری و گسترش شور نشاط در فعالیت‌های اجتماعی وبرقراری وارتباط دانش‌آموزان با مراکز و نهادهای محلی، ارائه آموزش‌های پایه شهروندی در سنین نوجوانی می تواند برای داشتن شهری پاک کمک کند.

شهردار میناب تصریح کرد :با اجرای این طرح و با همکاری آموزش وپرورش در مدارس ابتدایی در سطح شهر می توان یک حامی مناسب در مدارس و محلات پیداکرد.

داشی جان افزود: شهرداری میناب در نظر دارد با ارائه آموزش های لازم در  حوزه های مختلف توسط کارشناسان شهرداری و سایر سازمانها و ادارات، ارائه برنامه های فرهنگی و اجتماعی و توزیع محصولات فرهنگی در بین دانش آموزان عملیات اجرایی این طرح را بخوبی انجام دهد.

کد مطلب 3008363

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