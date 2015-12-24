به گزارش خبرنگار مهر، محمد داشی جان چهارشنبه شب در جلسه هماهنگی طرح شهرداریاران اظهارداشت: فرهنگ سازی و آموزش باید از سنین کودکی آغاز شود که در این طرح علاوه بر آموزش مفاهیم شهروندی و آشنایی دانش آموزان با مسائل فرهنگی و حقوق شهروندی، مسائل ایمنی در موقعیت های اضطراری اجرا می شود.

داشی جان گفت: اجرای طرح شهردار در مدارس اهداف خاصی را به دنبال دارد که مهمترین آن وقعی تر کردن نقش شهردار یاران در مدارس و محلات است.

وی بیان اینکه در این سنین با تقویت روحیه مشارکت گروهی از طریق دانش آموزان به مردم آموزش آموخت، گفت: تامین آگاهی های مورد نیاز در زندگی شهری و گسترش شور نشاط در فعالیت‌های اجتماعی وبرقراری وارتباط دانش‌آموزان با مراکز و نهادهای محلی، ارائه آموزش‌های پایه شهروندی در سنین نوجوانی می تواند برای داشتن شهری پاک کمک کند.

شهردار میناب تصریح کرد :با اجرای این طرح و با همکاری آموزش وپرورش در مدارس ابتدایی در سطح شهر می توان یک حامی مناسب در مدارس و محلات پیداکرد.

داشی جان افزود: شهرداری میناب در نظر دارد با ارائه آموزش های لازم در حوزه های مختلف توسط کارشناسان شهرداری و سایر سازمانها و ادارات، ارائه برنامه های فرهنگی و اجتماعی و توزیع محصولات فرهنگی در بین دانش آموزان عملیات اجرایی این طرح را بخوبی انجام دهد.