به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی صبح پنج‌شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات فضاهای آموزشی شهرستان دشتی اظهار کرد: در چند سال اخیر اقدامات خوبی در بحث زمینه فضاهای آموزشی در شهرستان دشتی صورت گرفته است.

وی افزود: از ابتدای سال ۹۲ تا اوایل مهر ماه سال جاری ۲۷ پروژه آموزشی در قالب ۷۱ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شهرستان دشتی داده شده است.

مرادی اضافه کرد: در دو سال اخیر علی‌رغم کمبود اعتبارات ولی فرماندار شهرستان نگاه ویژه‌ای به فضاهای آموزشی داشته و در این زمینه اعتبارات خوبی اختصاص داده که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی به نقش ارزنده خیرین در بازسازی فضاهای آموزشی مناطق زلزله زده شنبه نیز اشاره کرد و یادآور شد: در مناطق زلزله زده شنبه و طسوج ۱۷ پروژه آموزشی با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال احداث شد که تمامی این اعتبارات توسط خیرین و بخشی دیگر نیز از اعتبارات ملی تامین شد.

مرادی اضافه کرد: در سال گذشته فضاهای آموزشی با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال به صورت مشارکتی با خیرین در سطح استان بوشهر احداث شد.

وی همچنین از برگزاری همایش خیرین مدرسه ساز در تهران خبر داد و بیان کرد: این همایش ۲۹ دی ماه سال جاری با حضور مسئولان استانی و کشوری در تهران برگزار خواهد شد که تمهیدات لازم نیز اتخاذ شده است.