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۳ دی ۱۳۹۴، ۹:۱۴

با همکاری بیمارستان مفید

کودکان هموفیلی می توانند رایگان نمایش «کدو زری» را ببینند

کودکان هموفیلی می توانند رایگان نمایش «کدو زری» را ببینند

نمایش «کدو زری» به کارگردانی محمد اعلمی با همکاری بخش هموفیلی بیمارستان مفید به صورت رایگان پذیرای کودکان هموفیلی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تاثیر روحی مثبت اجرای نمایش «کدو زری» بر ابوالفضل کودک هموفیلی، این نمایش به پیشنهاد گروه خیریه کاروان شادی و با توصیه پزشکان بیمارستان مفید به رایگان پذیرای کودکان هموفیلی و خانواده های شان خواهد بود.

«کدو زری» که تا یازدهم دی ماه در خانه هنرمندان روی صحنه می رود، در اولین روز اجرای این طرح، سه شنبه اول دی ماه میزبان عرفان عامری بود.

گروه نمایش «کدو زری» امیدوار است این امکان بتواند درمان تکمیلی مناسبی برای کودکان هموفیلی باشد و روحیه آنها را در برابر بیماری شان مقاوم تر کند.

«کدو زری» نوشته گیتی مرتضوی و راضیه برومند به کارگردانی محمد اعلمی، هرشب ساعت ۱۹:۳۰ در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه می رود.

کد مطلب 3008387

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