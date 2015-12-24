هنرنمایی رهبر ارکستر روسی در حضور کم تعداد تماشاگران ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به مدیریت هنری علی رهبری و رهبری ارکستر الکساندر رودین آهنگساز و نوازنده صاحب نام روسی چهارشنبه شب دوم دی ماه و در یکی از کم جمعیت ترین شب های خود قطعاتی از آثار موتسارت و چایکوفسکی را برای علاقه مندان موسیقی در تالار وحدت اجرا کرد.

در بخش اول کنسرت که به اجرای اورتور «عروسی فیگارو» موتسارت و کنسرتو ویولنسل شماره ۱ در دو ماژور هایدن اختصاص داشت، الکساندر رودین که در این کنسرت به عنوان رهبر مهمان حضور داشت و علی رهبری از جایگاه تماشاگران نظاره گر هنرنمایی نوازندگان بود، هم به عنوان رهبر ارکستر و هم سولیست همراه با ارکستر سمفونیک تهران قطعات یاد شده را اجرا کرد.

حضور رودین هم به عنوان رهبر ارکستر و هم به عنوان سولیست نکته جالبی بود که تاکنون در اجراهای اخیر ارکستر سمفونیک تهران تجربه نشده بود.

یکی از نکات قابل توجهی که در کنسرت شب گذشته ارکستر سمفونیک تهران خودنمایی می کرد هماهنگی و نظم اعضای ارکستر در هنگام نوازندگی بود که این فضا با در نظر گرفتن این موضوع که اعضای ارکستر چندین ماه است در کنار هم تمرین های منظمی را با وجود تمام حاشیه ها و مشکلات موجود ارکستر پشت سر می گذارند محتمل به نظر می آمد به طوری که علی رهبری مطابق معمول همه کنسرت های ارکستر که بعد از پایان برنامه با مخاطبان خود صحبت می کند در پایان بخش اول ضمن خوش و بشی که با رودین کرد خطاب به حاضران تقریبا کم تعداد سالن توضیح داد: الکساندر رودین از جمله هنرمندان بین المللی دعوت شده به ارکستر سمفونیک تهران است که هم در نوازندگی ویولنسل و هم در رهبری ارکستر محشر است اما یک نکته جالب توجه در این میان که باید بدانید اینکه بچه های ارکستر تمرین قطعه مربوط به هایدن را دیروز شروع کردند و این نشان دهنده توانمندی و نظم آنهاست که من از این عزیزان تشکر می کنم.

بر اساس گزارش مهر، بخش دوم کنسرت هم بعد از چند دقیقه استراحت و مربوط به اجرای سمفونی یک چایکوفسکی بود که در این بخش هم الکساندر رودین به عنوان رهبر مهمان حضور داشت.

خبرنگاران و نقل مکان به یک جایگاه جدید

از حاشیه هایی که در این کنسرت می توان به آن اشاره کرده حضور کم تعداد مخاطبان در طبقه همکف تالار وحدت بود که تعداد صندلی های خالی موجود نسبت به کنسرت های گذشته این مجموعه کاملا در نگاه افرادی که در طبقات بالا نظاره گر اجرا بودند خودنمایی می کرد. ضمن اینکه در اجرای اخیر کنسرت نیز بلیت خبرنگاران همچون روال قبلی کنسرت ها و برنامه های تالار وحدت با عنوان «جایگاه ویژه» صادر نشده بود و طبق بلیت صادر شده خبرنگاران می بایست در ردیف بیست تالار (ردیف انتهایی) طبقه همکف که جایگاه مناسبی برای تهیه گزارش نیست مستقر می شدند.

بردیا کیارس کنسرت مایستر و دستیار رهبر، مازیار ظهیرالدینی و امیر باورچی کنسرت مایستر، مونیکا لران، امیر مینو سپهر، محمدرضا شریفی، فرناز خاکپور، آذین نصرتی، اشکان پویا نیا، هلیا محمد ولی، گل آرا کیانبخت، مهسا زرندی ویولن اول، محمدرضا کریمی، تینا جامه گرمی، عرفان وکیلی، سانوا عندلیبی، نگین حاتمی، پیمان شامی، برهان همتی، علیرضا چهره قانی، سیما یاهو، مونا لواسانی، بابک مهدی خبازیان، مرضیه مزینانی ویولن دوم، امین زمان خان، پژمان اختیاری، دانیال جورابچی، اشکان نظر، الهام عادلی زاده، زهرا عبدالله زاده، رکسانا ریحانیان آلتو، مهرداد عالمی، ماکان خوی نژاد، نامدار مجیدی، هستی حامد سپاسی، پروشات زند آیین، هانیه کازرونی، غزاله شیرازی، آناهیتا ایزدی پارسا ویولنسل، پورنگ پورشیرازی، مهدی کلانتری، پروانه انارکی، رضا دستفال، انوشا مصطفایی کنترباس، آرمین قیطاسی، شایان حاصلی، ماه سیما فلاحی فلوت، نازنین احمدزاده، کیمیا شربافیان ابوا، مینلی دانیلیان، علی یوسف زنجانی کلارینت، علیرضا متوسلی داراب، امیر ملکی زاده فاگوت، باربد بیات، فرزان بیژنی، سیامک میردادیان، میلاد عباسی، فاطمه یوسفی نژاد هورن، مصطفی بیات، کامیار ماندگاریان، رضا آذرنجات ترومپت، بابک میردادیان توبا، میلاد عمرانلو تیمپانی، سالار محمد اصغری، آرمین خیردان سازهای و محمد رضا صفی مدیر داخلی اعضای اجرایی ارکستر سمفونیک تهران در این کنسرت را تشکیل می دادند.