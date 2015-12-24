رضا ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاربه اینکه در صد بالایی از پژوهش‌های موجود در جامعه غیرکاربردی هستند افزود: قطعاً پژوهش‌های کاربردی وجود دارد اما در صد بالایی از پژوهش‌های موجود در جامعه غیرکاربردی هستند که باید در این زمینه برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه پژوهش‌های اجرایی ناظر بر نیازهای اساسی جامعه است گفت: پژوهش‌هایی که قابلیت اجرایی و کاربردی دارند قطعاً نیازها را در نظر گرفته‌اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور بابیان اینکه درحال‌توسعه پژوهش‌های معلم محور در کشور مورد تأکید است ادامه داد: در دانشگاه فرهنگیان باید یک شکل از پژوهش تحت عنوان پژوهش‌های معلم محور که پژوهش‌هایی از تولید به مصرف است ترویج داده‌شده است.

ساکی ادامه داد: در این پژوهش‌ها معلم به‌عنوان معلم پژوهنده، پژوهش را طراحی و اجرا می‌کند که در این طرح دو شیوه درس پژوهشی و اقدام پژوهشی را انجام می‌دهند.

وی تأکید کرد: در پژوهش‌های معلم محور مشکلات یادگیری و رفتار تربیتی دانش‌آموز بر اساس اقدام پژوهی و یا درس پژوهی است که یافته‌ها را در عمل تدریس به‌کارمی بندند و حل می‌کند.

ساکی بابیان اینکه پژوهش‌های معلم محور تأثیر فراوانی درزمینه تعلیم و تربیت دارد افزود: مدل پژوهشی معلم محور در دنیا تأثیر بهتری در تعلیم دارد و معلمان ۱۰ واحدپژوهشی را جهت شایستگی لازم برای میل به معلم پژوهنده در دانشگاه می گذرانند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان با اشاره به پژوهش‌های کاربردی گفت: یک پژوهش کاربردی است که فاصله بین پژوهش و اجرا کم است، معلم پژوهنده کسی است که در کلاس پژوهش فضای یادگیری را بهبود ببخشد و مشکلات و مسائل فرا روی یاددهی را از بین ببرد.

ساکی عنوان کرد: در پژوهش‌های کلاسیک هدایت به خوبی انجام‌نشده است درنتیجه نمی‌توان به خوبی از نتایج استفاده کرد و برای بهبود عملیات اجرایی باید بر روی انتخاب موضوع بسیار دقت نمود تا موضوع انتخابی یک نیاز اساسی باشد که به طبع آن کاربردی نیز خواهد شد.