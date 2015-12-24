صدور ۱۸۲ هزار کارت هوشمند در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، احد جودی صبح پنج شنبه در نشست با کارکنان ثبت احوال استان زنجان، با اشاره به اجرای طرح صدور شناسنامه مکانیزه در استان زنجان، افزود: این طرح از سال ۹۱ در استان زنجان کاربردی شده است.

وی اظهار کرد: از زمان اجرای طرح تاکنون ۱۸۲ هزار و ۱۰۱ مورد شناسنامه مکانیزه در استان زنجان صادر شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان به صدور کارت ملی هوشمند در استان زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: امسال ۶۰ هزار کارت هوشمند ملی در استان زنجان صادر شده است در حالی که طی دو سال گذشته تنها ۲۵ هزار کارت ملی هوشمند صادر شده بود.

جودی خاطر نشان کرد: سازمان ثبت احوال وظیفه گردآوری چهار دسته اطلاعات اصلی جمعیتی را برعهده دارد، ثبت تولد (ولادت)، ثبت وفات، ازدواج و طلاق است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای نوزادان، ثبت وفات وصدور گواهی وفات، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت و تهیه آمارهای جمعیتی از اقدامات مهم ثبت احوال است.

جودی به صدور کارت‌ ملی هوشمند اشاره کردو گفت: کارت ملی هوشمند با ارائه سه کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان از کارت به عنوان یک ابزار چند کاره استفاده کرد و از وقوع جرایم و سوء استفاده هم جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال برای صدور کارت ملی هوشمند برنامه ریزی را تدوین کرده است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان به فراوانی نام های مذهبی در بین دختران در ۹ ماه سال جاری در استان اشاره کردو گفت: اسم فاطمه با ۶۶۷ مورد، زهرا با ۴۹۲ مورد و نازنین زهرا با ۳۰۵ مورد بیشترین فراوانی نام ها را به خود اختصاص داده اند.

جودی افزود: یسنا با ۲۱۵ موردو ریحانه هم ۲۰۲ مورد فراوانی نام ها را دارند.

وی تصریح کرد: در بین پسران ابوالفضل با ۵۲۲ مورد، امیر علی ۴۰۶ مورد، امیر عباس ۳۲۳ مورد، علی ۲۸۹ و امیر حسین با ۲۵۰ مورد بیشترین فراوانی نام های مذهبی را دارند.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان افزود: خوشبختانه استقبال مردم استان از نام های مذهبی بسیار خوب است.