افغانستان و ترکیه سه تفاهمنامه همکاری امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از « خبرگزاری آوا» ، «محمد اشرف غنی » رئیس جمهور افغانستان پس از سفر به آذربایجان، عصر دیروز برای یک سفر دو روزه وارد استانبول شد.

اشرف غنی در بدو ورود به استانبول در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی ترکیه سخنرانی کرد و در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان، به آنان اطلاعاتی داد.



دیدار و گفتگو با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و « احمد داوود اوغلو » نخست وزیر ترکیه از جمله برنامه های سفر اشرف غنی به این کشور می باشد.



قرار است با حضور روسای جمهور دو کشور، سه تفاهم نامه همکاری میان افغانستان و ترکیه در زمینه های سیاسی میان وزارت خارجه دو کشور و همکاری امنیتی میان وزارت کشور ترکیه و افغانستان و همچنین ساخت دانشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی از سوی کشور ترکیه در کابل، به امضا خواهد رسید.