شاركس ژاپن مقابل نماينده مالزي به برتري دست يافت

به گزارش خبرنگار" مهر" در دومين روز ازنخستين دوره رقابتهاي فوتسال جام باشگاههاي آسيا كه به ميزباني كشورمان و درسالن فجر فلسطين شهرساوه جريان دارد، عصر امروز ازگروه اول اين رقابتها تيم ساركش ژاپن موفق شد با نتيجه 6 بر 1مقابل نماينده مالزي به برتري دست يابد.

تيم ژاپن دراين ديدارازوجود دوبازيكن ملي پوش خود سود مي برد و با توجه به مسابقه حساس فردا مقابل نماينده كشورمان به اغلب نفرات اصلي خود دراين ديداراستراحت داده بود تا با تمام قدرت درمسابقه فردا حاضرشود.

دردومين ديدارعصرامروز از گروه دوم تيم آردوس ازبكستان به مصاف نماينده قرقيزستان رفته است كه نيمه اول اين ديدار با نتيجه 4-1 به سود نماينده ازبكستان به پايان رسيده است.

گفتني است: تيم شن سا درنخستين ديدارخود درمسابقات جام باشگاههاي آسيا روزگذشته موفق شد با 10گل نماينده مالزي را شكست دهد. برنامه سومين روز اين رقابتها به شرح زير است:

*پنجشنبه 18 اسفندماه:

ساعت 16: شن سا - نماينده ژاپن

ساعت 18: نماينده ازبكستان - نماينده تايلند