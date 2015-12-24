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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

شمار قربانیان ویروس آنفلوانزا در مازندران به ۱۱ نفر رسید

شمار قربانیان ویروس آنفلوانزا در مازندران به ۱۱ نفر رسید

ساری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران شمار فوت‌شدگان ناشی از ویروس آنفلوانزا را در استان ۱۱ نفر اعلام کرد.

قاسم جان بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون ۱۱ نفربر اثر ابتلا به ویروس آنفلوانزا جان خود را ازدست‌داده‌اند خواستار رعایت موارد ایمنی شد.

وی اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری‌های ویروسی حاد همچون آنفلوانزا در فصول سرد سال استفاده از کورتیکواستروئیدها می‌تواند باعث تضعیف سیستم دفاعی و تشدید علائم بیماری و وخامت حال بیمار شده و پیش‌آگهی بیمار را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد، لذا از استفاده از استروئیدها اجتناب شود.

جان بابایی درباره برخی اخبار و شایعات مبنی بر فوت ۱۷ نفر در استان براثر بروز ویروس آنفلوانزا یادآور شد: شش نفر از این افراد آزمایش H۱N۱ آنان مثبت نبود.

کد مطلب 3008411

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