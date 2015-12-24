موج آنفلوانزا به گردشگری ضربه زد/شرایط کرمان کاملا مساعد است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمانی موحد چهارشنبه شب در جمع فعالان صنعت گردشگری استان کرمان اظهار کرد: در دو سال گذشته به دنبال معرفی چهره واقعی استان کرمان و ارتقاء صنعت گردشگری در این دیار بودیم.

وی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی کرمان در تهران گفت: برگزاری این چنین برنامه هایی در تبیین چهره واقعی استان برای گردشگران بسیار موثر است.

رحمانی موحد ادامه داد: استان کرمان دارای ظرفیت های بالقوه و بالفعلی بوده و از جایگاه مطلوبی برخوردار است؛ با توجه به این ظرفیت ها باید با تلاش و همت بخش خصوصی و دولت و با جاذبه های موجود در حوزه گردشگری در راستای رونق صنعت توریسم در استان تلاش کنیم.

وی با اشاره به وجود سه اثر ثبت جهانی در استان کرمان، افزود: پرونده قنوات و بیابان لوت نیز در انتظار ثبت جهانی است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه موج آنفلوانزا به صنعت گردشگری کرمان ضربه زد، گفت: رسانه ها و صدا و سیما در این خصوص نقش مهمی بر عهده دارند و باید اطلاع رسانی این واقعیت را که شرایط در کرمان مساعد است به اطلاع جامعه برسانند.

رحمانی موحد تصریح کرد: در حال حاضر شرایط نامساعدی در کرمان وجود ندارد و گردشگران می توانند با خیال راحت به استان کرمان سفر کنند.

وی از برگزاری دو نمایشگاه بین المللی در اسپانیا و آلمان خبر داد و گفت: این نمایشگاه ها فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت های گردشگری است بنابراین سرمایه گذاران در این نمایشگاه حضوری فعال داشته باشند.

رحمانی موحد با تاکید بر اینکه سیاست نباید وارد مقوله گردشگری شود، افزود: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری آمار گردشگران باید پنج برابر افزایش پیدا کند و عملی شدن این فرمایش معظم له می تواند باعث توسعه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و .... شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور با اشاره به اختلافات موجود بین اتاق اصناف و میراث فرهنگی، افزود: متاسفانه وجود برخی پیچیدگی ها منجر به بروز این اختلاف شده است.

وی با اشاره به اینکه کرمان می تواند پایلوت تاکسی های گردشگری شود، افزود: امنیت مطلوب برای گردشگران در کرمان وجود دارد.

رحمانی موحد تصریح کرد: در کنار امنیت جانی مسئله امنیت روحی و روانی نیز برای گردشگران بسیار حائز اهمیت است و شادابی و نشاط موجود در کشورها یکی از ملاک های آنها برای انتخاب مقصد گردشگری است.