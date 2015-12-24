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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

در آستانه سال نو میلادی؛

آمریکا صحنه اعتراض به خشونت پلیس علیه سیاه پوستان شد

آمریکا صحنه اعتراض به خشونت پلیس علیه سیاه پوستان شد

معترضین به عملکرد خشونت آمیز پلیس آمریکا در قبال سیاه پوستان با برگزاری تظاهرات گسترده موجب تعطیلی فرودگاه ها و مراکز خرید در ایالت هایی چون «مینه سوتا» و «کالیفرنیا» شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آمریکا در آخرین روزهای سال ۲۰۱۵ میلادی شاهد موج اعتراض مردم به خشونت پلیس در قبال اقلیت سیاه پوست این کشور است تا آنجا که اجتماع گسترده مردم خشمگین در ایالت «مینه سوتا» موجب تعطیلی موقت فرودگاه بین المللی  ایالت و بسته شدن مغازه ها در یکی از بزرگترین مراکز خرید  آمریکا شدند.

این در حالی است که مردم ایالت «کالیفرنیا» نیز با حضور در خیابان ها اعتراض خود را به قتل سیاه پوستانی که در شهرهایی مثل «مینه آ پلیس»، «فرگوسن» و «نیویورک» قربانی نژاد پرستی پلیس آمریکا شدند، نشان می دهند.

پلیس ضد شورش با خطرناک توصیف کردن وضعیت موجود اقدام به دستگیری ۱۵ معترض کرده و از اعمال زور در صورت پراکنده نشدن جمعیت خبر می دهد.

این تجمعات از سوی گروه «زندگی سیاهان ارزشمند است» سازماندهی و هدایت می شود.

کد مطلب 3008429
مریم خرمایی

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