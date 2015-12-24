دومین جشنواره عکس دیار باموضوع شهر وشهروندی درسنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، اسعد فرهادی اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این فراخوان و اجرای این جشنواره در زمستان سال جاری برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره عکس دیار سنندج در سال گذشته افزود:خوشبختانه این جشنواره با استقبال قابل توجهی از سوی شهروندان و عکاسان این شهر روبرو بود و بیش از دو هزار و ۱۲ اثر با موضوع شهر و شهروندی به شهرداری سنندج ارسال شد.

وی با اشاره به تغییراتی در چگونگی برگزاری دومین جشنواره عکس دیار نسبت به سال گذشته اظهار داشت: دومین جشنواره عکس دیار سنندج در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس هایی با موضوع واحد از فضا و زندگی شهری برگزار می شود.

وی برگزاری کارگاه های عکاسی مستند با رویکرد شهری با حضور اساتید مجرب این عرصه را یکی دیگر از تغییرات اعمال شده در این جشنواره اعلام کرد و گفت: در تدوین فراخوان جشنواره بطور کامل اعلام خواهد شد.

به گفته وی در بخش تک عکس هشت عکاس و در بخش مجموعه نیز سه عکاس به عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد.

فرهادی افزود: بعد از تایید شورای اسلامی شهر و انتشار فراخوان و اعلام مهلت ارسال آثار به دبیرخانه و برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره و برپایی نمایشگاه آثار برتر در نگارخانه شهرداری و برگزاری مراسم اختتامیه صورت می پذیرد.

وی بیان مطالب شهر و شهروندی را از زبان هنر بسیار موثر دانست و گفت: لنز دوربین عکاسان شهر، امکان بسیار مناسب و عالی برای بیان و درک مطالب شهر است.

وی فلسفه وجودی فعالیت های فرهنگی از سوی شهرداریهای کشور را برقراری ارتباط هر چه بهتر شهرداری با شهروندان ذکر کرد.