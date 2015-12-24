احداث خانه امن برای ساماندهی زنان و دختران آسیب دیده در اراک

زهرا فرجی در گفت و گو با خبرنگار مهر، هدف از اجرای این طرح را فراهم کردن زمینه های تحصیل، اشتغال، خودکفایی و استقلال، حمایت و نگهداری و تامین محل امن برای این قشر عنوان کرد و افزود: شناخت استعدادها و توانمندی های دختران و زنان در معرض آسیب و یا آسیب دیده اجتماعی و هدایت آنها به سوی استفاده از این توانمندی ها از دیگر اهداف این طرح است.

وی اظهار داشت: خانه امن زنان مکانی است برای اسکان موقت دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی که در مدت اقامت در این مکان از امکانات مشاوره و خدمات تخصصی فردی، خانوادگی و اجتماعی در راستای رفع آسیب های وارد شده به آنان به صورت رایگان بهره مند می شوند.

فرجی با بیان اینکه این طرح حدود یک سال است در گروه های تخصصی کارشناسی زیرمجموعه کارگروه زنان و خانواده مطرح و مورد بررسی قرار گرفته افزود: در این طرح، گروه هدف شامل زنان و دختران خشونت دیده و در معرض آسیب های اجتماعی حاد هستند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی تصریح کرد: براساس آمار ارائه شده از سوی اداره کل بهزیستی استان مرکزی، حدود ۹۴ درصد از زنان آسیب دیده اجتماعی و پراکنده را زنان مطلقه تشکیل می دهند که متاسفانه برخی از آنان به شبکه های فساد کشیده می شوند.

فرجی یادآور شد: پراکندگی این زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی حاد در جامعه موجب شیوع بیماری های خطرناک در اجتماع می شود که با ایجاد خانه امن برای این قشر و مشاوره هایی که صورت می گیرد هم جامعه از مخاطره این بیماری های جسمی و روحی نجات می یابد و هم این زنان و دختران پس از مدتی می توانند به یک زندگی عادی و سالم بازگردند.