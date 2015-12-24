اجلاس استانی نماز، وقف و مسجد در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس استانی نماز، وقف و مسجد خراسان جنوبی صبح پنج شنبه با حضور دبیر شورای فرهنگی وزارت کشور، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور، دادستان کل کشور، استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی در محل سالن اجلاس دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار شد.

مسئول ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی در این اجلاس اظهار کرد: استان ما وضعیت خوبی در بحث نماز دارد.

حجت الاسلام کمیلی با بیان اینکه در ارزیابی های سال گذشته دستگاه های اجرایی در حوزه نماز هیچکدام از دستگاه اجرایی استان امتیاز کمتر از ۷۰۰ کسب نکرده است، بیان کرد: تمام دستگاه های اجرایی استان در این ارزیابی ها نمره قابل قبول و شایسته تقدیر در استان داشته اند.

وی اظهار امیدواری کرد: در ارزیابی هایی که در سال جاری انجام می شود همه دستگاه های اجرایی بالای ۹۰۰ امتیاز داشته باشند.

مسئول ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شب اول قبر اولین پرسش در مورد نماز است، عنوان داشت: در این شب به طور حتم از ما مسئولان سوال خواهند شد که با امکاناتی که داشته اید چه کاری در حوزه نماز انجام داده اید؟

کمیلی ادامه داد:در خانه خود نیز به عنوان پدر و مادر باید برای نماز خواندن فرزندان و نسل نو قدم برداریم.