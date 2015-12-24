آغاز ششمین روز مسابقات/رقابت متسابقین در بخش نیمه نهایی حفظ کل

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ششمین روز از سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با رقابت متسابقان در مرحله نیمه پایانی حفظ کل و قرائت آغاز شد.

مسابقات نیمه پایانی بخش حفظ کل قرآن کریم در حال برگزاری است و تا فردا ادامه می‌یابد.

مسابقات بخش قرائت نیز امروز ادامه می‌یابد شامگاه فردا فینال مسابقات را داریم.

تاکنون در بخش مقدماتی قرائت خواهران ۱۷ متسابق به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

مسابقات حفظ کل خواهران با ترکیب داوری ذیل برگزار می‌شود؛ سرپرست هئیت داوران خانم نظری، داوران لحن: خانم‌ها جمالی و آقایی، داوران صوت: خانم‌ها نافذ کلام و کریم زاده، داوران تجوید: خانم‌ها نظری و نیاورانی، حُسن حفظ: خانم‌ها صریح نژاد و ادیب زاده، وقف و ابتدا:خانمها مسجدی و یگانگی، ناظر هئیت داوران: خانم الوندی می‌باشند.