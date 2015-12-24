به گزارش خبرنگار مهر، این هیات فرهنگی و رسانه ای به منظور تقویت تعاملات رسانه ای میان ایران و جمهوری آذربایجان عصر روز پنجشنبه از طریق مرز زمینی بیله سوار وارد کشور شده و از فرودگاه اردبیل عازم مشهد مقدس می شوند.

در سفر یک هفته ای این هیات رسانه ای ۹ نفر از خبرنگاران، تصویربرداران و مدیران شبکه های تلویزیونی «آ. تی. وی»، «آپا»، «اینتر. آذ»، «تلویزیون اجتماعی» و خبرگزاری های «سلام نیوز» و «اسپوتنیک. آذ» جمهوری آذربایجان حضور دارند.

هدف از این سفر که همزمان با هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم(ص)، حضرت امام جعفر صادق(ع) و حضرت مسیح(ع) انجام شده، زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)، معرفی شایسته فعالیت های آستان قدس رضوی و حرم مطهر هشتمین خورشید فروزان آسمان ولایت و امامت و همچنین شناسایی ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، علمی و جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی به مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان اعلام شده است.

پیش از این چندین گروه رسانه ای جمهوری آذربایجان به استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و تهران سفر کرده که بازتاب های خوب خبری در رسانه های جمهوری آذربایجان داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مصوبات اجلاس سال ۲۰۱۰ آیسسکو در باکو که با حضور وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی برگزار شد، انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ بود که اتفاق بزرگ و مهم ملی و بین المللی برای کشورمان محسوب می شود.

همچنین شهر مشهد در سال آینده میزبان اجلاس جهانی آیسسکو نیز خواهد بود و به همین علت در سال پیش روی میلادی مشهد مقدس میزبان گروه های زیادی از هیات های رسانه ای و فرهنگی کشورهای مختلف اسلامی پیش از برگزاری این اجلاس می شود.

گروه رسانه ای جمهوری آذربایجان نخستین گروه از هیات های رسانه ای اعزامی کشورهای اسلامی به پایتخت فرهنگی جهان اسلام است.

صاحبنظران فرهنگی در این کشور با استقبال از انتخاب شهر مشهد به عنوان کانون گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی، این رویداد مهم فرهنگی را فرصتی ناب برای ترویج فرهنگ رضوی و زیارت می دانند.