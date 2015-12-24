شبکه های مجازی ظرفیت مناسبی برای اطلاع رسانی انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، حسن صادقلو، در هفدهمین جلسه ستاد انتخابات استان اظهار کرد: سعه صدر در بحث انتخابات باید مورد توجه مسولین امر باشد و همه باید رعایت مُّر قانون را در اولویت خود قرار دهند.

صادقلو با تاکید بر رعایت عدالت انتخاباتی ، تصریح کرد: توجه به شخصیت و آبروی افراد، رعایت عدالت انتخاباتی و حق تساوی از مهمترین موضوعاتی است که دست اندر کاران انتخابات باید مد نظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه با تشکیل هیات های اجرایی و آغاز ثبت نام ها فصل مهمی در انتخابات آتی آغاز شده، یادآور شد: خوشبختانه روح تعاملی بسیار خوبی بین ستاد انتخابات استان و هیات نظارت وجود دارد که می تواند در برگزاری انتخاباتی پر شور در اسفند ماه موثر باشد.

استاندار گلستان توجه کاندیداها به وعده های انتخاباتی را مهم دانست و افزود: باید کاندیداها از وعده های توخالی و پوشالی دوری کنند و توجه داشته باشند که مسئله انتخابات مسئله ای در ارتباط مستقیم با عرف، شرع و قانون است و وعده ها نباید خارج از این دایره باشند.

صادقلو از کاندیداها خواست فضای رقابت را با رفاقت پیش ببرند و انتخابات را امری قیامتی بدانند و گفت: اگر انتخابات را امری قیامتی بدانیم اثر مهمی در تصمیمات ما خواهد داشت و بسیاری از آسیب ها ظهور و بروز نمی کند.

وی صندوق های سیار را در برخی نقاط از ملزومات دانست و یادآور شد: در برخی نقاط امکان استقرار صندوق های ثابت وجود ندارد اما با توجه به تاکیدات وزارت کشور باید تا جایی که امکان دارد از صندوق ثابت استفاده کرد و تعداد صندوق های سیار را کاهش دهیم.