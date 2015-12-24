جشن میلاد حضرت محمد (ص) و حضرت عیسی (ع) در اسپانیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سفیر و رایزن فرهنگی و اعضای سفارت ایران در اسپانیا، سفرا و دیپلماتهای خارجی مقیم مادرید، مقامات محلی اسپانیایی، ایرانیان مقیم و همچنین اسپانیاییهای بسیاری حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم علیرضا اسماعیلی، رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا، ولادتهای خجسته پیامبر اکرم(ص)، امام جعفر صادق(ع) و حضرت عیسی مسیح(ع) را تبریک گفت و ضمن اظهار خوشحالی از اینکه همزمان با این ولادتها امکانی فراهم شد تا رایزنی فرهنگی ایران میزبان گروه موسیقی سنتی «فرهنگ» از استان قزوین، باشد، از همکاری شهرداری قزوین و معانت فرهنگی سازمان فرهگ و ارتباطات اسلامی در اعزام این گروه قدردانی كرد.
در ادامه، گروه موسیقی سنتی «فرهنگ» متشکل از محمدحسین یزدی (سرپرست گروه و نوازنده تنبک)، علی سعیدی (خواننده)، بهزاد محسنی (نوازنده کمانچه)، علیرضا یزدی (نوازده بم تار) و رضا جهانی (آهنگساز و تنظیمکننده)، به اجرای برنامه پرداختند.
بنا بر اعلام این خبر، همزمانی بركزاری این مراسم با شب یلدا سبب شد تا رایزنی فرهنگی كشورمان سفره زیبایی از شب یلدا در مقابل دیدگان شرکتکنندگان بگستراند که پس از پایان مراسم، شرکتکنندگان از آن عکس تهیه میكردند. همچنین توزیع دو بروشور در مورد «شب یلدا» و «پادشاهان مغان» از دیگر اقدامات نمایندگی فرهنگی كشورمان در این برنامه بود.
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