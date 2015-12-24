بررسی راهکارهای توقف طرح کمک پرستاری یک ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی گفت: در راستاری توقف طرح کمک پرستاری یک ساله، جلسه ای در محل معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی ایران برگزار گردید.

وی افزود: طرح کمک پرستاری یک ساله که وزارت بهداشت چندی پیش با مطرح کردن بحث کمبود نیرو به طرح آن پرداخت با مخالفت شدید پرستاران همراه شد که طی این مخالفت ها بسیج جامعه پزشکی همکاری خود را جهت توقف این طرح به سازمان نظام پرستاری اعلام نمود.

آدابی اظهار داشت: در جلسه ای که با دعوت از سوی ریاست جهاد دانشگاهی و با حضور بسیج جامعه پزشکی کشور و نمایندگانی از سازمان نظام پرستاری در محل معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار شد به موضوع توقف این دوره ها در شهرستان ها پرداخته شد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور یادآور شد: پیرامون این جلسه به مسائلی دیگری چون، پذیرش عدم تجدید دوره مذکور، اصلاح شرح وظایف، تغییرنام گذاری این دوره ها و همچنین رنگ لباس فرم آنان پیشنهاداتی ارائه گردید.

وی در مورد توقف دوره های کمک پرستاری یک ساله عنوان کرد: جهاد دانشگاهی اعلام نمود برای توقف این دوره ها در استان ها که در حال برگزاری نیز هستند منوط به اعلام به دانشگاه های مذبور است.