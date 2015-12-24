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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان:

آمادگی اسکان ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی در مدارس لرستان راداریم

آمادگی اسکان ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی در مدارس لرستان راداریم

خرم آباد - مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: آمادگی اسکان ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی در مدارس لرستان را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان لرستان اظهار داشت: کارگروه خدمات سفر آموزش و پرورش استان را در ۱۰ شهرستان استان تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ مدرسه در شهرستان های استان آمادگی اسکان مسافرین نوروزی را دارند، عنوان کرد: نوروز گذشته ۱۳۰ هزار مسافر را اسکان داده و نوروز ۹۵ آمادگی اسکان ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی را داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: اسکان های آموزش و پرورش را در قالب درجات یک، دو، سه و ممتاز تعریف کرده و برای هرکدام نوع پوشش دهی و خدمات را بیان کردیم.

کریمی فر با بیان اینکه قصد ارتقای ۳۰ درصد اسکان های درجه دو به درجه یک و ۲۵ درصد اسکان های درجه سه به درجه دو را داریم، تصریح کرد: بنا بود ۷۰ میلیون تومان در اختیار آموزش و پرورش برای تجهیز این مدارس قرار گیرد که هنوز موفق به اخذ آن نشدیم و می تواند در ارتقای مدارس درجه سه به درجه دو به ما کمک کند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که استانداری ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا بتوانیم نوع خدمات و اسکان را به نحو احسن ارتقا دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: طی دوسال اخیر آموزش و پرورش رتبه اول اسکان غرب کشور را از لحاظ کیفی و کمی به خود اختصاص داده است.

کریمی فر یادآور شد: آموزش و پرورش از ظرفیت زیادی در راستای گردشگری و خدمات سفر برخوردار است اما حمایت های سایر دستگاه ها با محوریت استانداری می تواند این ظرفیت را کیفی، مطلوب و عمیق کند.

کد مطلب 3008467

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