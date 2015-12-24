۳۴ نفر از آذربایجان غربی برای حضور در انتخابات ثبت نام کردند

علی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از تمدید مهلت ثبت نام مجلس خبرگان رهبری ۱۳ نفر در فرمانداری ارومیه نام نویسی کردند اظهارداشت: در انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری از این استان ۱۷ نفر برای حضور در این مجلس ثبت نام کرده بودند.

وی با اشاره به رشد دو برابری میزان ثبت نام خبرگان رهبری در استان گفت: حضور و ثبت نام داوطلبین از گروه های مختلف نشان دهنده انتخاباتی پرشور با مشارکت بالای مردم است.

مصطفوی از آغاز تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان فردا توسط شورای نگهبان آغاز می شود عنوان کرد: از استان آذربایجان غربی سه نماینده به مجلس خبرگان رهبری راه می یابد.

وی در ادامه با اشاره به روند ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی از این استان اظهارداشت: تاکنون ۲۱۶ نفر با حضور در ۹ فرمانداری مرکز و حوزه اصلی استان آذربایجان غربی نسبت به نام نویسی اقدام کردند.

مصطفوی با بیان اینکه از میان ثبت نام ۱۴ نفر را زنان تشکیل می دهند عنوان کرد: بیشترین تعداد افراد ثبت نام کننده در چهار روز گذشته با ۶۱ نفر مربوط به حوزه انتخابیه ارومیه و کمترین تعداد نیز با ۱۱ نفر مربوط به حوزه های انتخابیه سلماس و پیرانشهر و سردشت بوده است.

وی ادامه داد: داوطلبان اقلیت های دینی نیز برای حضور در رقابت سیاسی مجلس دهم باید برای ثبت نام به فرمانداری تهران مراجعه کنندکه ۹ نفر ثبت نام کرده اند.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت های دینی برای مجلس دهم انتخاب خواهند شد.

شهرستان های ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب ۹ مرکز حوزه اصلی و شهرستان های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، اشنویه، سردشت، شاهین دژ و تکاب هشت مرکز و حوزه فرعی انتخابات در آذربایجان غربی اعلام شده است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توام در سراسر کشور برگزار می شود.

اسامی دواطلبین مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل است:

آیت الله سید علی اکبر قرشی، حجت الاسلام عسگر دیرباز، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، حجت الاسلام مجید طاهری، آیت الله سید محسن موسوی تبریزی، ماموستا عبدالرحمان خلیفه زاده، ماموستا ابوبکر سلیمانی، حجت الاسلام محمد حسین باقری، حجت الاسلام صادق محقق حضرتی، آیت الله سید ابوالحسن نواب، ماموستا امیر خالدی، حجت الاسلام محمدرضا بابازاده، ماموستا قادر کردی، حجت الاسلام سید محمد فخری، حجت الاسلام سید محمد موسوی و حجت الاسلام محمدرضا غنی زاده از جمله نامزدهای این انتخابات هستند.

حجج اسلام عباس شاه رفعتی، مهدی میرزا جانی، سیامک جعفرزاده، محمد یوسفی، محمود اصغری، غلامرضا اسم حسینی، صفر یوسف زاده، ناصر خدایاری، رسول دوستی، سیدمحمد حجت مرقات خویی، یعقوب قاسملو، علی قدسی، سید مهدی طباطبایی و حجت ذاکری به همراه ماموستا خالد عیسی زاده از دیگر کاندیداهای نام نویسی کرده در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند.