بیمارستان صحرائی سپاه در پارود سرباز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین به طور همزمان وزیر کشور نیز در زاهدان در مراسم آغاز بکار این بیمارستان ها حضور دارد.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی در این مراسم اظهار داشت: زیباترین حقیقت زندگی، شادی دل و نشاندن لبخند بر چهره مردمان است که سپاه به بهترین شکل در این راستا نقش آفرینی داشته است.

وی افزود: با تلاش های صورت گرفته جهت گیری طرح های سلامت به سمت مناظق محروم بوده که این امر ضمن افزایش رضایتمندی مردم، توسعه شاخص های بهداشتی و درمانی را برای استان در بر داشته است.

وزیر بهداشت گفت: کمک به مردم مناطق محروم کمک به شخص نیست بلکه کمک و حمایت از محروم ترین مناطق کشور بوده و بدانیم بهره مندی از خدمات حق مردم است.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی گفت: باید به بهترین شکل خدمات به مردم مناطق محروم ادامه یابد و تجهیزات و مراکز درمانی نیز حسب نیاز این مناطق ارتقا یابند.

وزیر بهداشت گفت: دولت به مردم مناطق محروم توجه دارد به ویژه مردم مناطق مرزی که پاسدار دین و شرف و ناموس کشور هستند باید توجه و خدمت رسانی بیشتری صورت گیرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم این مناطق از ضعیف ترین مناطق کشور به لحاظ کمبود امکانات هستند و کمبود آب و خشکسالی آسیب جدی به این مناطق رسانده است، تصریح کرد: حمایت‌ها و ارائه خدمات به مردم این مناطق باید ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت از عصر روز گذشته سفر سه روزه خود به جنوب سیستان و بلوچستان آغاز کرده است.