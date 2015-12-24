هلال احمر برای تجهیزات امداد بودجه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه و همایش بین‌المللی ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی افزود: با وجود کاهش اعتبارات، تجهیزات‌مان به‌روز است و در صدد وارد کردن تجهیزات پیشرفته هستیم.

وی درباره فعالیت‌های جمعیت هلال احمر هنگام آلودگی هوا گفت: ما معمولا در حوادث غیرمترقبه که انسان‌ساز نیست، وارد عمل می‌شویم. در حوادث انسان‌ساز، دستگاه‌های متولی مربوطه وارد عمل می‌شوند، البته اگر در زمینه چنین حوادثی مانند آلودگی هوا از ما کمک بخواهند به آنان امداد رسانی می‌کنیم. در این شرایط معمولا در جهت اطلاع رسانی و آموزش همگانی فعالیت می‌کنیم.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمرتاکید کرد: تا کنون در زمینه آلودگی هوای پایتخت و استان البرز از ما کمکی خواسته نشده و بر اساس اصول اولیه مدیریت نیز باید اجازه دهیم تا دستگاه های مدیریتی کار خود را انجام دهند.

وی با اشاره به نخستین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی گفت: این نمایشگاه نقاط قوت و ضعفی دارد و باید تلاش کنیم آخرین فناوری‌ها در عرصه ملی و بین‌المللی به نمایش گذاشته شود. استان‌ها نیز انواع مشکلات و حوادث خود را به نمایش بگذارند تا سایر استان‌ها از آن اطلاع یابند و به این ترتیب یک مشکل بیش از یک بار در کشور رخ ندهد.