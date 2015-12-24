محورهای مواصلاتی استان مركزی مه آلود و لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، ایرج كهریزی اظهار داشت:‌ با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی و بارش برف، تمامی محورهای مواصلاتی استان از جمله محورهای اراك– سلفچگان، اراك –توره، اراك-فراهان و اراك- خمین دچار مه گرفتگی و لغزندگی است.

وی با اشاره به باز بودن تمامی محور های مواصلاتی استان بیان داشت: با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارش پرف، پلیس و سایر نیروهای امدادی در سراسر محورهای مواصلاتی استان در حال آماده باش خدمت رسانی هستند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از تمامی شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری كرده و به هنگام رانندگی حتما زنجیر چرخ و سایر تجهیزات لازم را با خود به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان مركزی در پایان افزود:از رانندگان انتظار می رود با توجه به لغزنده بودن جاده ها با سرعت مطمئنه حرکت كرده و نهایت همكاری را با تمامی نهادهای خدمت رسان در سطح محورهای مواصلاتی داشته باشند.