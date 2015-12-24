نگران بر هم خوردن آرامش در بازار دارویی کشور هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به بررسی مشکلات دارویی و داروخانه ها اختصاص داشت، گفت: زمانی که بخش خصوصی می تواند خدمات دارویی ارائه دهد نیازی به بخش دولتی نیست.

وی با اعلام اینکه در دولت یازدهم هیچ مجوزی برای تاسیس داروخانه دولتی داده نشده است، افزود: هلال احمر ۳۰ داروخانه در کشور دارد که برخی از آنها فعالیت ۳۰ ساله دارند.

دیناروند افزود: داروخانه ای که در لاهیجان سه سال پیش تأسیس شد، در گذشته و در زمان جنگ نیز وجود داشت.

وی گفت: فشارهای بسیار زیادی از طرف مقامات و مسئولان برای تأسیس داروخانه های هلال احمر وجود دارد اما تصمیمی برای افزایش خدمات دارویی هلال احمر نداریم.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: قیمت دارو در بخش خصوصی و دولتی یکسان است.

دیناروند گفت: داروهای تخصصی و فوق تخصصی با حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصد هستند اما داروهای معمولی سود ۱۵ تا ۲۵ درصدی را نصیب داروخانه داران می کنند.

وی افزود: بر این اساس، داروخانه های خصوصی از توزیع داروهای تخصصی استقبال نمی کنند.

دیناروند گفت: در ۱۲ ماهه منتهی به ۶ ماهه آخر امسال تورم بخش دارو ۱۱.۶ درصد بوده است اما میزان تورم در همین مدت برای دیگر کالاها بیش از ۱۴ درصد بود.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته دارو را با ارز ۲۶۵۰ تومان تأمین می کردیم و امسال این کار را با ارز ۲۹۰۰ و ۳۰۰۰ تومان انجام می دهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بیمه ها در پرداخت بیمارستان ها و داروخانه ها تأخیر بسیاری دارند.

دیناروند گفت: پرداختی بیمه ها به بیمارستان ها به دی سال گذشته باز می گردد و به برخی داروخانه ها نیز اردیبهشت امسال پرداخت کرده اند.

وی افزود: ندادن پول داروخانه ها از طرف بیمه، چرخه تأمین دارو را دچار وقفه می کند.

معاون وزیر بهداشت گفت: نگران هستیم آرامشی که در بخش دارو ایجاد شده است از بین برود.