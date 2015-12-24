معتادان ولگرد در زنجان شناسایی شدند

سرهنگ مختار شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه معتادان ولگرد در استان زنجان شناسایی شده اند،افزود: با تخصیص اعتباری طرحی برای معتادان ولگرد در شهرستان زنجان اجرا شود.

وی اظهار کرد: متاسفانه در شهرستان زنجان معتادان ولگردی هستند که برای مردم ایجاد مزاحمت می کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: متاسفانه در استان زنجان بیشترین جرایم در زمنیه وقوع سرقت توسط معتادان انجام می شود.

سرهنگ شیر محمدی با اشاره به اینکه استان زنجان در بحث فعالیت کمپهای غیر مجاز مشکل دارد، تاکید کرد : سازمان بهزیستی استان باید جلوی فعالیت این کمپها را بگیرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در استان زنجان یک مرکز برای نگهداری معتادان وجود دارد که ظرفیت این مرکز هم تکمیل شده است، بنابراین بهزیستی باید نسبت به صدور مجوز کمپ های مجاز اقدام کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از استمرار و تقویت طرح ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی توسط نیروی انتظامی در نقاط آلوده به مواد مخدر در استان زنجان خبر داد.

سرهنگ شیر محمدی تصریح کرد: در زمینه برقراری نظم و امنیت و پاکسازی نقاط آلوده ازابتدای سال جاری تاکنون طرح های ضربتی ارتقا امنیت اجتماعی با استفاده از همه امکانات و تجهیزات در این استان اجرا شده است.

وی افزود: طی ۹ ماه سال جاری کشفیات انواع مواد مخدر بیش از ۲ تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد رشد دارد.