  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

در کرمانشاه؛

قهرمان رزمی جهان از میادین قهرمانی خداحافظی کرد

قهرمان رزمی جهان از میادین قهرمانی خداحافظی کرد

کرمانشاه- بهزاد کنگرشاهی ورزشکار نامی کرمانشاهی پس از ثبت آخرین افتخار ورزشی خود از میادین قهرمانی خداحافظی کرد.

بهزاد کنگرشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از کسب مدال طلای مسابقات بین المللی چی وان که هفته گذشته در تهران برگزار شد تصمیم گرفتم از میادین قهرمانی خداحافظی کنم.

وی عدم حمایت مسئولان و شرایط سخت برای ادامه ورزش قهرمانی را دلیل بر خداحافظی‌اش از ورزش قهرمانی عنوان کرد و افزود: متولد سال ۶۴ می‌باشم و از ۷ سالگی فعالیت ورزشی خود را در رشته کیک بوکسینگ آغاز کردم و از سن۱۳ سالگی به صورت حرفه‌ای  رشته کیوکوشن کاراته را با مربیگری استاد محمود شفیعی آغاز کردم.

کنگرشاهی با اشاره به انجام تمرینات سخت و پشتکار فراوان خود برای حضور ارزشمند در مسابقات گذشته گفت: هم اکنون به عنوان نماینده سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما در شهرستان صحنه فعالیت دارم و خانواده و به ویژه مادرم را یکی از مهمترین عوامل موفقیت خود می‌دانم.

وی بیان کرد: در تمام دورانی که برای حضور در مسابقات مختلف اعم از کشوری و برون مرزی اعزام می‌شدم حمایت چندانی که باعث دلگرمیم باشد از سوی مسئولان ندیدم.

این قهرمان رزمی در ادامه از مسئولان تقاضا کرد که توجه و بهای بیشتری به ورزشکاران و قهرمانان ملی به عنوان سرمایه‌های کشور داشته باشند.

گفتنی است؛ کسب ۳۳ مدال طلای کشوری در رشته کیوکوشین کاراته و کیک بوکسینگ و...، چندین مدال طلای مسابقات کمربند طلایی جهانیان، عنوان تکنیکی ترین بازیکن جهان در سال ۲۰۱۴  ارمنستان، کسب ۴ مدال بین المللی در رشته‌های رزمی و کیوکوشین کاراته، کسب ۲ طلای کاپ آزاد اروپا و آسیا و سازمان کمربند طلایی جهانیان، عنوان جنگنده ترین فایتر در مسابقات کیوکوشین بین المللی در سال ۸۰  بخشی از افتخارات این قهرمان ورزشی است.

کد مطلب 3008494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها