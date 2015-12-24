قهرمان رزمی جهان از میادین قهرمانی خداحافظی کرد

بهزاد کنگرشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از کسب مدال طلای مسابقات بین المللی چی وان که هفته گذشته در تهران برگزار شد تصمیم گرفتم از میادین قهرمانی خداحافظی کنم.

وی عدم حمایت مسئولان و شرایط سخت برای ادامه ورزش قهرمانی را دلیل بر خداحافظی‌اش از ورزش قهرمانی عنوان کرد و افزود: متولد سال ۶۴ می‌باشم و از ۷ سالگی فعالیت ورزشی خود را در رشته کیک بوکسینگ آغاز کردم و از سن۱۳ سالگی به صورت حرفه‌ای رشته کیوکوشن کاراته را با مربیگری استاد محمود شفیعی آغاز کردم.

کنگرشاهی با اشاره به انجام تمرینات سخت و پشتکار فراوان خود برای حضور ارزشمند در مسابقات گذشته گفت: هم اکنون به عنوان نماینده سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما در شهرستان صحنه فعالیت دارم و خانواده و به ویژه مادرم را یکی از مهمترین عوامل موفقیت خود می‌دانم.

وی بیان کرد: در تمام دورانی که برای حضور در مسابقات مختلف اعم از کشوری و برون مرزی اعزام می‌شدم حمایت چندانی که باعث دلگرمیم باشد از سوی مسئولان ندیدم.

این قهرمان رزمی در ادامه از مسئولان تقاضا کرد که توجه و بهای بیشتری به ورزشکاران و قهرمانان ملی به عنوان سرمایه‌های کشور داشته باشند.

گفتنی است؛ کسب ۳۳ مدال طلای کشوری در رشته کیوکوشین کاراته و کیک بوکسینگ و...، چندین مدال طلای مسابقات کمربند طلایی جهانیان، عنوان تکنیکی ترین بازیکن جهان در سال ۲۰۱۴ ارمنستان، کسب ۴ مدال بین المللی در رشته‌های رزمی و کیوکوشین کاراته، کسب ۲ طلای کاپ آزاد اروپا و آسیا و سازمان کمربند طلایی جهانیان، عنوان جنگنده ترین فایتر در مسابقات کیوکوشین بین المللی در سال ۸۰ بخشی از افتخارات این قهرمان ورزشی است.