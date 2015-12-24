به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری صبح پنجشنبه در نشست راهکارهای گسترش کتاب‌خوانی که با حضور مدیرکل کتابخانه‌های استان در محل فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر اینکه نقش کتابخانه‌ها در توسعه شهرها و روستاها مهم و حیاتی است، افزود: کارهای زیادی در خصوص احداث فضاهای کتابخانه‌ها صورت گرفته است؛ اما در خصوص نهادینه کردن فرهنگ کتاب‌خوانی، هنوز جای کار و فعالیت زیادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در دنیای امروز که با تغییرات سریع تکنولوژی و گسترش شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم، باید برای ترویج کتاب‌خوانی برنامه مدونی داشته باشیم و با جهت‌دهی فعالیت‌ها از تمام ابزارهای موجود در جهت گسترش فرهنگ مطالعه استفاده کنیم.

عسگری ضمن اشاره به این نکته که باید در حوزه فرهنگ کتاب‌خوانی، «مهندسی فرهنگی» داشته باشیم و از موازی کاری بپرهیزیم، بیان کرد: تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز و مشارکت این قشر و هم‌چنین حمایت از مؤلفین در سطح شهرستان در راستای فرهنگ‌سازی، افزایش ساعات مطالعه مؤثر خواهد بود.