اقدامات دولت نشان از رشد اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مهدى هاشمى صبح پنجشنبه در همايش سراسرى مديران كانون هاى بسيج مهندسين و فرماندهان بسيج وزارت راه و شهرسازى كه در هتل نخل مشهد برگزار شد، اظهار كرد: ۳۰درصد گردش هاى مالى اقتصاد كشور در بخش ساختمان است كه اگر املاك و اراضى را نيز به آن اضافه كنيم اين ميزان به ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت.



رييس كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى ايران را دومين كشور داراى ذخاير گاز و از محدود كشورهاى داراى نفت اعلام كرد و ادامه داد: يكى از ابزارهاى سنجش دارايى كشورها تعداد ساختمان ها است كه در اين خصوص ايران معادل ذخاير گاز سرمايه و دارايى دارد.



وى ابراز كرد: امسال بودجه عمومى كشور ۲۲۰ هزار ميليارد تومان بوده كه بودجه بخش عمرانى نيز ۴۷ هزار و ۳۰۰ ميليارد تعيين شده است و مجموع بودجه عمومى نسبت به سال گذشته نزديك به ۲۱.۵ درصد افزايش داشته است.

هاشمى با بيان اينكه بودجه ها بايد بر مبناى تخصيص، پيشنهادى و يا مصوب شده با هم مقايسه شود اينكه تنها دولت اعلام كند ۹۴ درصد رشد بودجه داشتيم صحيح نيست، اضافه كرد: در شش ماه نخست سال جارى بودجه عمومى از ۵۰ درصد، ۴۶ درصد محقق شده و در بخش عمرانى نيز ۱۷.۴ درصد بودجه محقق شده است.

وى در ارتباط با روند نقدينگى در دولت ها تصريح كرد: وضعيت نقدينگى در هشت سال دولت آقاى هاشمى يك هزار و ۸۸۰ هزار ميليارد تومان، دولت آقاى خاتمى ۵.۴دهم افزايش، در دولت آقاى احمدى نژاد به ۴.۵ برابر كاهش و در ابتداى دولت فعلى ۴۹۰ هزار ميليارد تومان بوده كه تا ماه گذشته به ۸۹۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

وى با اشاره به افزايش ۴۰۰ هزار ميلياردى نقدينگى در دولت تدبير و اميد ابراز كرد: با توجه به شرايط ركود جامعه در پروژه هاى عمرانى اين اعتبار به اين بخش تزريق نشده است به نظر بنده اين اعتبار بيشتر در بخش بازرگانى طيف خاصى وارد شده باشد.

رييس كميسيون زيربنايى مجمع عالى بسيج مهندسين گفت: بودجه پيشنهادى دولت از ۲۲۰ به ۲۶۷ هزار ميليارد تومان رسيده است كه ۲۵ درصد از بخش نفت تامين شود در اينجا این سوال مطرح مى شود كه اين ۷۰ درصد سال گذشته چطور از منابع نفتى تامين شده است و اگر بخواهيم ۲۵ درصد درآمد نفتى داشته باشيم بايد ۲۵ درصد هم ماليات پرداخت شود، كدام فعاليت است كه ۵۰ درصد سود دارد اين موارد نشان مى دهد كه دولت نمى خواهد رشد اقتصادى شكل بگيرد.

وى با اشاره به كمبود ۱۷.۵ ميليون واحد مسكونى در كشور اظهار داشت: امروز ۲۰ ميليون واحد مسكونى نيز نياز داريم از ۱۷.۵ ميليون واحد هشت ميليون و ۱۰۰ هزار واحد هاى مسكونى نياز به تخريب و مقاوم سازى دارد.

وى با بيان اينكه براساس برنامه هاى پيش بينى شده سالانه بايد ۱.۲ تا ۱.۵ ميليون واحد نياز داريم تا سال ۱۴۰۰ساخته شود، عنوان كرد: سال ۹۲ تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده ۷۵۰ هزار واحد بود كه در سال ۹۳ به ۳۶۶ هزار واحد كاهش يافت، امسال نيز كاهش داشته كه با توجه به سهم ۱۵ درصدى اشتغال در بخش ساختمان اين روند به هيچ وجه صحيح نيست.

هاشمى با اشاره به اينكه تنها دولت نهم و دهم بود كه بعد از دولت آقاى هاشمى در بحث مسكن جدى وارد شد، افزود: متاسفانه در مديريت كلان كشور مديريت صحيحى صورت نمى گيرد و بيشتر بر اساس اعمال سليقه در ساختار، بودجه و برنامه امور انجام مى شود.

وى اظهار داشت: از جمله نقاط ضعف مديريت كشور حركت نكردن بر محور برنامه است بطور مثال ما كارخانه فولاد و سيمان را راه اندازى كرديم بعد در سال هاى ۹۰ تا ۹۲ توليدات آنها را كاهش و از ظرفيت ها استفاده نكرديم در مقابل ميزان واردات اين صنعت تغييرى نكرد.

وى بيان كرد: در بخش ساختمانى كه يك صنعت كاملا بومى شده در داخل كشور است به ازاى هر واحد مسكونى ۸۰ شغل مستقيم و ۸۰ شغل غير مستقيم ايجاد مى شود، اگر ما سالانه ۱.۲ تا ۱.۵ ميليون واحد اضافه مى كرديم بايد يك ميليون فرصت شغلى ايجاد مى شد كه از بين رفت.

رييس كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه ۸۵ درصد طرح مسكن مهر موفق بوده است، گفت: از ديگر مشكلات مديريت كشور اين است كه مديران عالى رتبه ما علاوه بر ادامه ندادن برنامه هاى مدير قبلى برنامه هاى خود را نيز اجرا نمى كنند.