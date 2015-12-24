هلال احمر تصمیمی برای ایجاد داروخانه جدید ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا رئیس کرمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به بررسی مشکلات دارویی و داروخانه ها اختصاص داشت، گفت: ۳۶ داروخانه در سراسر کشور داریم که تأثیر منفی بر روند فعالیت اقتصادی داروخانه های خصوصی ندارند.

وی افزود: بر اساس بند ۸ ماده ۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر، می توانیم به تأمین و توزیع دارو اقدام کنیم.

رئیس کرمی گفت: داروخانه های هلال احمر مجوز دارند و با توجه به تقاضاهای بسیار، تصمیمی برای ایجاد داروخانه جدید نداریم.

وی افزود: به دلیل حاشیه پایین داروهای تخصصی و فوق تخصصی ارائه شده در داروخانه های هلال احمر و ماندن پول این داروخانه ها در بیمه ها، پنج هزار داروخانه بخش خصوصی نیز نمی توانند کار داروخانه های هلال احمر را بکنند.