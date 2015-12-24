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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

معاون بهداشت و درمان هلال احمر:

هلال احمر تصمیمی برای ایجاد داروخانه جدید ندارد

هلال احمر تصمیمی برای ایجاد داروخانه جدید ندارد

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، تاکید کرد: داروخانه های هلال احمر مجوز دارند و با توجه به تقاضاهای بسیار، تصمیمی برای ایجاد داروخانه جدید نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا رئیس کرمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به بررسی مشکلات دارویی و داروخانه ها اختصاص داشت، گفت: ۳۶ داروخانه در سراسر کشور داریم که تأثیر منفی بر روند فعالیت اقتصادی داروخانه های خصوصی ندارند.

وی افزود: بر اساس بند ۸ ماده ۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر، می توانیم به تأمین و توزیع دارو اقدام کنیم.

رئیس کرمی گفت: داروخانه های هلال احمر مجوز دارند و با توجه به تقاضاهای بسیار، تصمیمی برای ایجاد داروخانه جدید نداریم.

وی افزود: به دلیل حاشیه پایین داروهای تخصصی و فوق تخصصی ارائه شده در داروخانه های هلال احمر و ماندن پول این داروخانه ها در بیمه ها، پنج هزار داروخانه بخش خصوصی نیز نمی توانند کار داروخانه های هلال احمر را بکنند.

کد مطلب 3008497
حبیب احسنی پور

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