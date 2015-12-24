انبار لوازم آرایشی غیرمجاز در اراک کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، احمد عباسی در این باره گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت عمومی در بین اصناف و نظارت بر عملكرد و فعالیت واحدهای صنفی در سطح استان، طرح های نظارتی متعددی در سال جاری برنامه ریزی و عملیاتی شده است.

وی افزود: مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومی پلیس استان در ادامه طرح های نظارتی خود یك انبار لوازم آرایشی محتوی كالاهای غیرمجاز و غیربهداشتی آرایشی به ارزش ۶۰ میلیون ریال را كشف كردند.

عباسی اضافه كرد: از یك واحد صنفی نیز كه در زمینه تهیه و توزیع لوازم آرایشی غیر بهداشتی در سطح اراك فعالیت می كرد، تعداد ۱۳۹ عدد رنگ موی غیر بهداشتی جمع آوری شد.

سرقت شاگرد راننده از مسافر اتوبوس

شاگرد راننده اتوبوس بعد از سرقت مدارك و كارت اعتباری یك مسافر، ۲۷ میلیون ریال از حساب بانکی این مسافر برداشت كرد.

علی اصغر طالبی، فرمانده انتظامی ساوه در این باره گفت: در پی شكایت فردی مبنی بر سرقت مبلغی وجه نقد و سه عدد كارت عابر بانكی اش موضوع در دستور كار پلیس قرار گرفت.

وی اضافه كرد:‌ در تحقیقات اولیه مشخص شد كه احتمالا سرقت زمانی انجام شده است كه شاكی به عنوان مسافر به سمت ساوه تردد كرده است.

طالبی ادامه داد: با شروع تحقیقات فرد شاكی اعلام داشت كه مبلغ ۲۷ میلیون ریال نیز از حساب یكی از كارت های بانكی اش برداشت شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه افزود: با انجام اقدامات تخصصی و فنی، ماموران انتظامی به شاگرد راننده اتوبوسی كه فرد شاكی از وسیله نقلیه آنان استفاده كرده بود، مظنون شدند.

طالبی بیان داشت: شاگرد راننده به عنوان مظنون اصلی پرونده احضار و پس از بازجویی به سرقت پول نقد و سه كارت بانكی از ساك شاكی در درون جعبه اتوبوس و برداشت غیرمجاز ۲۷ میلیون ریال از حساب شاكی اعتراف كرد.

كشف ۵۰۰ گرم شیشه در پی دستگیری مواد فروش در اراك

مواد فروش سابقه داری در اراك دستگیر و ۵۰۰ گرم مواد مخدر شیشه، از او كشف شد.

محمد حسنی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در این باره گفت: در راستای مبارزه با مواد مخدر در سطح استان مركزی مأموران مبارزه با مواد مخدر استان از فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع انواع مواد افیونی در سطح شهر اراك مطلع شدند که در تحقیقات، محل فعالیت فرد مذكور شناسایی و تحت مراقبت نامحسوس پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت:پلیس از حمل مقادیری مواد مخدر توسط مواد فروش مورد نظر به وسیله اتوبوس از تهران به طرف اراك مطلع و چند گشت انتظامی در ورودی شهر اراك مسقر شدند.

حسنی با اشاره به شناسایی اتوبوس مورد نظر خاطر نشان كرد: در عملیاتی غافلگیرانه اتوبوس در میدان انقلاب اراك متوقف و مواد فروش دستگیر شد.

رئیس پلیس مواد مخدر استان با اشاره به كشف۵۰۰ گرم شیشه از وسایل همراه متهم اظهار داشت: مواد فروش دستگیر شده كه دارای سوابق متعدد خرید و فروش مواد افیونی بود،پس از تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.