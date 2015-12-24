به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر از ۲۰ تا ٢٣ دی ماه در البرز برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، علاوه بر استان البرز، استان های یزد، گلستان، خراسان رضوی، بوشهر، فارس و آذربایجان شرقی نیز میزبان تئاتر فجر امسال هستند که البرز با ۶ نمایش به استقبال این رویداد هنری می رود.

مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر در البرز ٢٠ دی ماه ساعت ١٥، در تالار حافظ تئاتر شهر کرج و سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار می شود.

سالن تئاتر شهر کرج در منطقه عظیمیه بلوار کاج خیابان شهید شاکرزادگان بلوار ولیعصر واقع شده و میزبان علاقه مندان تئاتر است.

گروه ارزیابی و انتخاب آثار برگزیده جشنواره های تئاتر استانی، ۱۰ اثر را برای حضور در مرحله نهایی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب کرده اند که در تهران روی صحنه می روند.

گروه «شادن» با نمایش «آنتولوژی صبح فرحناک یک چاقو» به نویسندگی و کارگردانی رضا گشتاسب از استان کهگیلویه و بویر احمد، گروه «افرا» با نمایش «ادامه مطلب» به نویسندگی و کارگردانی مهدی شایان از استان گیلان، گروه «کربن» با نمایش «تب سرد روی پیشانی داغ» نوشته علی حاتمی نژاد و کارگردانی مهدی ضیا چمنی از استان خراسان رضوی، گروه «ترمینال تئاتر» با نمایش «تعبیر خواب» به نویسندگی و کارگردانی صمد آذرخش از استان قم، گروه «نیما» با نمایش «خانم» به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین طاهری از استان کرمان، گروه «هور پاک» با نمایش «ساده با تو با یک ترانه» به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان از استان البرز، گروه «لال» با نمایش «شرم و دغدغه» به نویسندگی و کارگردانی سید جواد اشکذری از استان خراسان رضوی، گروه «گلینا» با نمایش «مجلس قربانی سنمار» نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی شیما جواد پور از استان بوشهر، گروه «نقش جهان» با نمایش «مرگ کسب و کار من است» نوشته صحرا رمضانیان و کارگردانی پیمان کریمی از استان اصفهان، گروه «هویت» با نمایش «یک زندگی بهتر» نوشته مسعود هاشمی نژاد و کارگردانی سید محمدرضا مرتضوی از استان البرز در سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر در استان البرز اجرا می روند.