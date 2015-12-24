به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه قزوین، آیتالله عبدالکریم عابدینی در دیدار کارکنان اداره کل ثبتاحوال استان قزوین که به مناسبت آغاز هفته ثبتاحوال انجام شد، بابیان اینکه در همه حوزهها آمار از اهمیت زیادی برخوردار است، تصریح کرد: آمار در همه حوزهها اهمیت دارد اما وقتی به حوزه نفوس و سرشماری آدمها میرسیم، اهمیت آمار چند برابر میشود.
امامجمعه قزوین تشریح کرد: آمار در حقیقت یک منبع فوقالعاده گویای مطالعاتی برای اتخاذ تصمیماتی است که در حوزههای مختلف اجرایی و فرهنگی باید اتخاذ شود.
آیتالله عابدینی با اشاره به اینکه آمارها برای برنامه ریزان و مدیران کشور تکلیف ساز میشود، ادامه داد: آمار همه اقشار جامعه، اعم از مدیران اجرایی، روحانیون و مبلغان، ائمه جمعه و جماعات و خانوادهها را بهنوعی درگیر میکند و نمیتوان در مقابل بیان گویا و منطق مسجل آمار عذر و بهانهای داشت و یا بیتفاوت بود.
وی اضافه کرد: برای اصلاح امور جامعه باید در مرحله نخست آمارها موردبررسی قرار بگیرد و سپس تصمیمسازی شود و جز این راهی وجود ندارد، زیرا تصمیماتی که بدون در نظر گرفتن آمارگرفته شود به دلیل آنکه پشتوانه و زمینهای مطالعاتی ندارد، نتیجه مطلوبی هم در پی نخواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه دقت در آمار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، افزود: آمارهای ثبتاحوال بهگونهای است که مثل بسیاری از فضاهای دیگر زمینه بالا بردن بیجهت و یا پایین آوردن بی مبنا در آن وجود ندارد و از آفتپذیری کمتری برخوردار است.
افزایش ولادت در قزوین
در ابتدای این دیدار محمد صدرا آراسته، مدیرکل اداره ثبتاحوال استان قزوین به برخی از فعالیتها و آمار ثبتشده در این اداره اشاره کرد و گفت: طبق آمار نهماهه امسال نسبت به مشابه سال گذشته نرخ ولادت در استان قزوین افزایشیافته است.
وی تصریح کرد: استان قزوین همواره با افزایش ولادت همراه بوده و تنها در مقطعی بین سالهای ۷۵ تا ۷۹ با کاهش ثبت ولادت روبرو شدیم.
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