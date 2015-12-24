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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲

رئیس کل دادگستری استان زنجان:

زنجان در بحث وقوع جرم رتبه ۲۹ کشوری را دارد

زنجان در بحث وقوع جرم رتبه ۲۹ کشوری را دارد

زنجان- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: استان زنجان از حیث وقوع بزه جرم نسبت به جمعیت رتبه ۲۹ کشوری را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، افزود: استان زنجان در بحث وقوع بزه به نسبت جمعیت رتبه ۲۹ کشوری را به خود اختصاص داده است. 

وی اظهار کرد: خوشبختانه مردم استان زنجان فرهنگ اجتماعی بالایی دارند و این خود عامل مهمی در کاهش وقوع بزه در استان هستند. 

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت:  استان زنجان در بحث تشکیل پرونده وقوع جرم در دادگستری کمتر است. 

گلمحمدی با بیان اینکه استان زنجان امن ترین استان کسور است، تاکید کرد: مردمی زنجان مردمی متدین و حسینی بوده و این امر باعث شده این استان از امنیت خاصی در کشور برخودار باشد. 

وی تصریح کرد: برقراری امنیت درجامعه باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود. 

رئیس کل دادگستری استان زنجان یاد آورشد: یکی از رویکردهای اساسی قوه قضائیه پیشگیری از ناهنجاری ها است و در این راستا معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه ایجاد شد و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

گمحمدی به پیشگیری از وقوع جرم در استان تاکید کردو گفت: اجرای برنامه های فرهنگی و دینی در کاهش وقوع جرایم بسیار موثر است.

کد مطلب 3008516

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