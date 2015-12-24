زنجان در بحث وقوع جرم رتبه ۲۹ کشوری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، افزود: استان زنجان در بحث وقوع بزه به نسبت جمعیت رتبه ۲۹ کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه مردم استان زنجان فرهنگ اجتماعی بالایی دارند و این خود عامل مهمی در کاهش وقوع بزه در استان هستند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: استان زنجان در بحث تشکیل پرونده وقوع جرم در دادگستری کمتر است.

گلمحمدی با بیان اینکه استان زنجان امن ترین استان کسور است، تاکید کرد: مردمی زنجان مردمی متدین و حسینی بوده و این امر باعث شده این استان از امنیت خاصی در کشور برخودار باشد.

وی تصریح کرد: برقراری امنیت درجامعه باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان یاد آورشد: یکی از رویکردهای اساسی قوه قضائیه پیشگیری از ناهنجاری ها است و در این راستا معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه ایجاد شد و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

گمحمدی به پیشگیری از وقوع جرم در استان تاکید کردو گفت: اجرای برنامه های فرهنگی و دینی در کاهش وقوع جرایم بسیار موثر است.