ابراهیم الجعفری در نشست ویژه اتحادیه عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، دفتر ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق اعلام کرد: ابراهیم الجعفری امروز به قاهره رفت تا در نشست ویژه اتحادیه عرب که امروز برگزار می شود مشارکت کند.

در بیانیه دفتر وزیر خارجه عراق آمده است: این نشست موضوع نقض حاکمیت اراضی عراق از سوی ترکیه را بررسی می کند.

شایان ذکر است که صدها نظامی ترکیه در اوایل دسامبر جاری به طور غیر قانونی وارد عراق در منطقه بعشیقه دراستان نینوا شده اند.عراق اعلام کرده است که موضوع را در شورای امنیت بررسی خواهد کرد.این درحالی است که ترکیه تاکنون به درخواست عراق برای خروج از اراضی این کشور توجهی نکرده است.