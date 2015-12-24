نیاز مردم اولویت برنامه های شهرداران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی پیش ازظهر پنجشنبه در پنجاه و سومین اجلاس مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز استان کشور بیان داشت: متاسفانه مفاهیم دینی وارونه تعریف شده است، احسان نیکو انجام دادن امورات و کارها است.

آیت الله نعیم آبادی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کارهای پخته باشد تا روز قیامت مورد خطاب قرار نگیریم مشورت کنیم. در امورات شهری و پروژه های احداثی باید پیش از تصویب و اجرا تمامی جوانب را ببینیم.

وی با بیا اینکه اگر اندیشه های زیبا را به دیگران منتقل کنیم تفکرات مثبت گسترش می یابد. عنوان کرد: شهرداران طرح هایی را که اجرا می کنند و موفق است به دیگر شهرداران منتقل کنند.

وی افزود: شهرداران اولویت های شهری را مشخص کنند، برای تعیین پروژه ها ابتدا نیازسنجی و پس از مشخص شدن نیازهای مردم اقدام به تصویب و اجرای پروژه کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: حریم دریاها را حفظ کنیم. قاطعیت در تصمیم گیری ها نیست. اگر قاطعیت نباشد شاهد گسترش تخلفات شهری خواهیم بود.