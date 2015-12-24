۲طبقه شدن اتوبان تهران-کرج توجیه اقتصادی ندارد

کرامت الله زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر الگوها، برنامه‌ها و طرح‌های تخصصی مورد نیاز کلان‌شهر کرج در حوزه برنامه ریزی شهری و شهرسازی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

زیاری با اشاره به اینکه اتوبان تهران - قزوین از میان شهر کرج می‌گذرد، اظهار کرد: در روزهای تعطیل شاهد ترافیک سنگین و در برخی موارد تصادف‌های مختلفی در این بزرگراه هستیم که باید در این زمینه دو کمربند شمالی و جنوبی در کرج ایجاد شود تا بتوان از بار ترافیکی موجود در چنین بزرگراه هایی کاست.

وی معتقد است دو طبقه شدن اتوبان تهران - کرج توجیه اقتصادی ندارد و زمان بر است و در واقع اجرای این طرح هزینه گزافی را بر این کلان‌شهر تحمیل می‌کند.

مشاور شهردار کرج با اشاره به اینکه کلان‌شهر کرج نیازمند طرح‌ها و برنامه‌های تخصصی در حوزه مدیریت شهری است، گفت: طرح‌هایی نظیر ««CDS» «BIO بر توسعه این کلان‌شهر کمک شایانی می‌کند، در واقع باید مدیریت شهری به فکر تامین درآمد پایدار برای کرج باشد که در این راستا طرح مربوطه تهیه شده است.

این کارشناس حوزه برنامه ریزی شهری بر تهیه و اجرای طرح راهبردی توسعه فضایی شهر کرج تاکید کرد و خواستار توجه مسئولان به این مهم شد.

زیاری، ضرورت توجه به برنامه ریزی طبیعت محور برای شهر کرج را یادآور شد و افزود: باید با اتخاذ سیاست‌های ویژه و اجرای طرح‌های مختلف، کرج به گذشته باغشهری خود باز گردد که در این زمینه طرح های طبیعت محور مورد نیاز مدیریت شهری کرج است.

وی گفت: شهر کرج طی ۶۰ سال گذشته رشد جمعیتی، فیزیکی کالبدی شتابانی را سپری کرده که این مسئله ریشه در تاثیر کلان‌شهر تهران و منطقه شهری آن بر روی کرج داشته همچنین سرمایه گذاری‌های انجام شده در کرج و اطراف آن، مشکلات ترافیکی و آلودگی را در پی داشته که باید برای این مهم فکری اساسی شود.

زیاری اعلام کرد: آلودگی هوا طی روزهای اخیر دامن کلان‌شهر کرج را نیز گرفته که اجرای طرح‌های طبیعت محور در این شهر، تا حدودی می‌تواند از مشکلات موجود بکاهد در واقع در برهه کنونی تحقق این مهم ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مشاور شهردار کرج بر انجام برنامه ریزی جامع در حوزه فضای سبز و باغات تاکید کرد و گفت: تدوین و تهیه برنامه‌های ۱۰ و ۲۰ ساله برای شهر کرج در ابعاد ترافیکی، توسعه شهری، فضای سبز، حمل و نقل، ساماندهی ورودی و خروجی های شهر به داشتن شهری ایده آل کمک شایانی می‌کند.

زیاری در خاتمه پیشنهاد داد که در حوزه معماری و شهرسازی کرج از طرح های ایرانی اسلامی و مبتنی بر شاخص های شهر اسلامی استفاده شود.