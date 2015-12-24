  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

«تایمز» گزارش داد؛

«مرکل» اطلاعات خود را درباره «پوتین» به جاسوس‎های انگلیسی داد

«مرکل» اطلاعات خود را درباره «پوتین» به جاسوس‎های انگلیسی داد

صدر اعظم آلمان در اقدامی نادر به طور مستقیم با رؤسای سازمان های اطلاعاتی انگلیس دیدار کرده تا ضمن به روز رسانی دانسته های خود درباره داعش، اطلاعاتی را درباره «پوتین» در اختیار آنها بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «تایمز» چاپ لندن امروز پنجشنبه در گزارشی به  افشای اهداف پنهان سفر ماه اکتبر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان به کشور انگلستان پرداخت.

به گزارش تایمز، در این سفر وی در جلسه ای با حضور «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان و رؤسای «ام ۱۶»، «ام ۱۵» و «جی سی اچ کیو» که به ترتیب سازمان اطلاعات و امنیت خارجی، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی و ستاد ارتباطات دولتی انگلیس هستند، حضور یافت.

به این ترتیب، مرکل فرصت یافت تا به ازای گوش دادن به گزارش جاسوس های انگلیس درباره گروه تروریستی داعش، اطلاعات خود را درباره «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه و اوضاع فعلی اوکراین - اصلی ترین موضوع تنش بین مسکو و غرب- در اختیار ایشان قرار دهد.

به گفته تایمز، با وجود آنکه نهادهای جاسوسی انگلستان و آلمان به طور مستمر با یکدیگر تبادل نظر می کنند، دیدار مستقیم مرکل با رؤسای سازمان های اطلاعاتی انگلیس امری نادر و در خور تأمل به حساب می آید.

کد مطلب 3008536
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها