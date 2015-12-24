به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «تایمز» چاپ لندن امروز پنجشنبه در گزارشی به افشای اهداف پنهان سفر ماه اکتبر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان به کشور انگلستان پرداخت.

به گزارش تایمز، در این سفر وی در جلسه ای با حضور «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان و رؤسای «ام ۱۶»، «ام ۱۵» و «جی سی اچ کیو» که به ترتیب سازمان اطلاعات و امنیت خارجی، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی و ستاد ارتباطات دولتی انگلیس هستند، حضور یافت.

به این ترتیب، مرکل فرصت یافت تا به ازای گوش دادن به گزارش جاسوس های انگلیس درباره گروه تروریستی داعش، اطلاعات خود را درباره «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه و اوضاع فعلی اوکراین - اصلی ترین موضوع تنش بین مسکو و غرب- در اختیار ایشان قرار دهد.

به گفته تایمز، با وجود آنکه نهادهای جاسوسی انگلستان و آلمان به طور مستمر با یکدیگر تبادل نظر می کنند، دیدار مستقیم مرکل با رؤسای سازمان های اطلاعاتی انگلیس امری نادر و در خور تأمل به حساب می آید.