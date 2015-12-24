کرمانشاهی و حیدری داوران سرخابی در هفته شانزدهم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود که اسامی داوران دیدارهای این هفته به شرح زیر است:
شنبه ۵ دی ماه
* ذوب آهن - ملوان، ورزشگاه فولاد شهر - ساعت ۱۵
داور: محمدرضا اکبریان، کمک ها: بابک داوری و محمد عطایی، داور چهارم: علی صفایی، ناظر: نجاتی
* راه آهن - فولاد خوزستان، ورزشگاه شهدا، ساعت ۱۵
داور: پیام حیدری، کمک ها: رضا سخندان و سعید علی نژادیان، داور چهارم: رضا عادل
* استقلال خوزستان - سپاهان، ورزشگاه غدیر، ساعت ۱۵
داور: محسن ترکی، کمک ها: مهدی الوندی و حسین رحیمیپور، داور چهارم: مهدی مرجانزاده، ناظر: شکور
* پدیده - پرسپولیس، ورزشگاه ثامن، ساعت ۱۴:۴۵
داور: رضا کرمانشاهی، کمک ها: محمدرضا ابوالفضلی و حسین طالقانی، داور چهارم: علی احمدی، ناظر: اصفهانیان
یکشنبه ۶ دی ماه
* استقلال تهران - سیاه جامگان، ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۶:۲۵
داور: بیژن حیدری، کمک ها: محمدرضا منصوری و علیرضا ایلدروم، داور چهارم: موعود بنیادی فر، ناظر: عنایت
* نفت تهران - تراکتورسازی، ورزشگاه تختی، ساعت ۱۵
داور: یداله جهانبازی، کمک ها: سعید زارع و سعید آل وردی، داور چهارم: غلامرضا جباری، ناظر: بطحائی
* گسترش - سايپا، اختصاصی گسترش، ساعت ۱۴:۳۰
داور: اشکان خورشیدی، کمک داور: امید حاج محمد و عسگر محمدی، داور چهارم: محمد حسین ترابیان، ناظر: جعفری
* استقلال اهواز - صبای قم، ورزشگاه تختی، ساعت ۱۵
داور: محمد حسین زاهدی فر، کمک ها: حسن انتظاری و امیر مبشر، جواد رحیم زادهف ناظر: تقیپور
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