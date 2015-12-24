کرمانشاهی و حیدری داوران سرخابی در هفته شانزدهم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود که اسامی داوران دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

شنبه ۵ دی ماه

* ذوب آهن - ملوان، ورزشگاه فولاد شهر - ساعت ۱۵

داور: محمدرضا اکبریان، کمک ها: بابک داوری و محمد عطایی، داور چهارم: علی صفایی، ناظر: نجاتی

* راه آهن - فولاد خوزستان، ورزشگاه شهدا، ساعت ۱۵

داور: پیام حیدری، کمک ها: رضا سخندان و سعید علی نژادیان، داور چهارم: رضا عادل

* استقلال خوزستان - سپاهان، ورزشگاه غدیر، ساعت ۱۵

داور: محسن ترکی، کمک ها: مهدی الوندی و حسین رحیمی‌پور، داور چهارم: مهدی مرجانزاده، ناظر: شکور

* پدیده - پرسپولیس، ورزشگاه ثامن، ساعت ۱۴:۴۵

داور: رضا کرمانشاهی، کمک ها: محمدرضا ابوالفضلی و حسین طالقانی، داور چهارم: علی احمدی، ناظر: اصفهانیان

یکشنبه ۶ دی ماه

* استقلال تهران - سیاه جامگان، ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۶:۲۵

داور: بیژن حیدری، کمک ها: محمدرضا منصوری و علیرضا ایلدروم، داور چهارم: موعود بنیادی فر، ناظر: عنایت

* نفت تهران - تراکتورسازی، ورزشگاه تختی، ساعت ۱۵

داور: یداله جهانبازی، کمک ها: سعید زارع و سعید آل وردی، داور چهارم: غلامرضا جباری، ناظر: بطحائی

* گسترش - سايپا، اختصاصی گسترش، ساعت ۱۴:۳۰

داور: اشکان خورشیدی، کمک داور: امید حاج محمد و عسگر محمدی، داور چهارم: محمد حسین ترابیان، ناظر: جعفری

* استقلال اهواز - صبای قم، ورزشگاه تختی، ساعت ۱۵

داور: محمد حسین زاهدی فر، کمک ها: حسن انتظاری و امیر مبشر، جواد رحیم زادهف ناظر: تقی‌پور